Dead Space 4: Schöpfer sieht neue Chance durch Verkauf der Marke

Glen Schofield macht neue Hoffnung für Dead Space 4; neue Eigentümer könnten Verkauf der IP und eine Fortsetzung ermöglichen.

Neue Hoffnung auf einen neuen Teil der Horrorspielreihe Dead Space macht Glen Schofield. Der Schöpfer des ersten Teils wurde auf ein mögliches Dead Space 4 im Rahmen der Gamescom Asia x Thailand Game Show angesprochen.

„Ich war kürzlich bei [EA], und sie sagten: ‚Nein, wir sind nicht mehr interessiert‚. Ich meinte, ich könnte das Führungsteam zurückholen. Ich brauche die Modelle von EA Motive [die 2023 das Dead Space-Remake entwickelt haben], und ich könnte euch mit meiner Idee 30 bis 40 Millionen Dollar sparen. Und sie sagten einfach: ‚Nein.‘“

Die Chance, dass ein weiterer Teil von Dead Space doch noch entstehen könnte, sieht er bei den neuen Besitzern von Electronic Arts. Das Unternehmen ging kürzlich für 55 Milliarden Dollar in die privaten Hände eines Investorenkonsortiums. Schofield habe schon den Hörer in die Hand genommen und Anrufe gemacht.

„Ich habe einige Ideen, die ich gerne umsetzen würde, darunter auch Dead Space 4. Da EA gerade aufgekauft wurde, sehe ich hier eine Chance. Ich bin bereits dabei, einige Anrufe zu tätigen.“

Schofield bringt den Gedanken ins Spiel, dass die Investoren sich von der Dead Space IP trennen könnten. Brachliegende Marken könnten einen Teil der Kosten wieder reinholen.

Schofield sagte dazu: „Wir werden sehen. Ich weiß nicht, wo EA derzeit steht, aber ich glaube nicht, dass sie mit [dem Dead Space-Remake] Geld verdient haben. Dead Space muss an verschiedene Medien angepasst werden – Filme, Fernsehserien, das wäre großartig.“ „Aber ich bin [seit dem Verkauf von EA] optimistischer, weil jemand Neues [das Dead Space-IP] kaufen könnte.“