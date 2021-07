Dead Space Remake: Co-Creator der Original-Reihe freut sich auf das Remake

Gerüchte und Leaks hatten schon länger darauf hingedeutet, nun ist es offiziell bestätigt, EA Motive arbeitet an einem Remake zu Dead Space. Kurz nach der Ankündigung war die Aufregung schon groß und viele Fans können die Veröffentlichung kaum erwarten.

Doch nicht nur die Fans sind aufgeregt. Auch Glen Schofield, Co-Creator der Sci-Fi-Survival-Horror-Reihe und Director des ersten Teils, äußerte nun via Twitter seine Begeisterung für das Remake. Die Entwicklung des Originals sei eines der Highlights seiner Karriere gewesen und er sei gespannt darauf was EA Motive damit anstellen werde.

EA Motive ließ sich nicht lumpen und antwortete, dass Schofield ihnen den Weg geebnet habe und man sein neues Projekt, Callisto Protocol, gleichermaßen mit Spannung erwarte.

Das ebenfalls von Dead Space inspirierte The Callisto Protocol befindet sich aktuell bei den Striking Distance Studios in Entwicklung und soll 2022 für Xbox Series X|S, PlayStation 5 und PC erscheinen.

Auch das Dead Space Remake soll für Xbox Series X|S, PlayStation 5 und PC erscheinen. Ein Starttermin oder ein geplanter Veröffentlichungszeitraum wurde bisher nicht genannt.

“Directing the original Dead Space was one of the highlights of my career. Excited to see what the EA @MotiveStudio team does with it!”

— Glen A. Schofield (@GlenSchofield) July 22, 2021