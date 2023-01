Dead Space Remake: Ein erster Patch ist bereits in der Mache

Dead Space Remake erschien erst vergangene Woche am 27. Januar 2023 und konnte weltweit bei der Fachpresse großartige Wertungen einheimsen. Auch wir von XboxDynasty haben dem Horrorspiel einen Gold Award und eine 9.0 Wertung im Dead Space Remake Test beschert.

Trotzdem läuft das Spiel an einigen Stellen noch nicht ganz so rund und ein paar Fehler wurden im Spiel entdeckt. Am PC fehlen manchmal Gegenstände und auch die Xbox- und PlayStation 5-Version hat mit Problemen zu kämpfen. PS5-Spieler beschweren sich über Pixelgrafik-Bug und eine schlechte Auflösung. In diesem Fall empfehlen die Entwickler Dead Space Remake auf der internen Festplatte der PlayStation 5 zu installieren, da es sonst zu heftigen Grafikfehlern kommen kann. Dies scheint aber nur bedingt den Fehler zu beseitigen. Weitere Bugs und Fehler werden hier diskutiert.