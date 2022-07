Dead Space Remake: Entwickler feiern Alpha-Status im Studio

Bei Motive Studios, den Entwicklern des Dead Space Remakes, knallten gestern die Korken. Denn das Horrorspiel hat den Alpha Status erreicht. Und zwar schon vor Wochen, wie man jetzt erste via Twitter verriet.

Dadurch dürfte man sich dem Entwicklungsplan zufolge aller Wahrscheinlichkeit nach in der Beta-Phase befinden und im Zeitplan liegen.

Bis das Dead Space Remake auf den Markt kommt, wird es aber dennoch dauern. Erst im nächsten Jahr, und zwar am 27. Januar 2023 wird das Spiel für Xbox Series X|S, PlayStation 5 und PC erscheinen.

Dead Space hit Alpha a few weeks ago and we celebrated yesterday with a party at the studio. 🎉 Congrats to the whole team!

Dead Space a passé l’Alpha il y a quelques semaines et nous avons célébré hier avec un party au studio. 🎉 Félicitations à toute l'équipe ! pic.twitter.com/BVNaqiHYBU

— Motive (@MotiveStudio) July 28, 2022