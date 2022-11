Dead Space Remake: Exklusive Szenen während Game Awards

Autor:, in / Dead Space Remake

40 ausgewählte IMAX Kinos in den USA und Kanada übertragen am 8. Dezember die Game Awards per Livestream. Dieses Jahr können sich besonders Dead Space-Fans auf dieses Kinoerlebnis freuen.

Die Frage „Wie sehen Necromorphs auf der großen Leinwand aus?“, haben sich die Entwickler des Dead Space Remake schon immer gestellt, IMAX reagierte prompt darauf:

„Gemacht! Wir sehen euch am 8. Dezember, @deadspace. #IMAXLive #TheGameAwards“

Auf https://gameawards.imax.com/ ist die Liste der teilnehmenden IMAX Kinos zu finden.

Würdet ihr die Game Awards auch gerne im Kino live mitverfolgen?