Dead Space Remake: Keine Ladezeiten, keine Schnitte und weitere Details

Die Macher von Dead Space Remake haben einen umfangreichen Beitrag veröffentlicht, in dem sie über die Entwicklung des Spiels sprechen. Dabei berichten sie über die Ehre zum Erbe und dass sie das Originalspiel mit größtem Respekt behandeln wollen.

David Robillard, Technischer Direktor des Projekts, stimmt dem zu. „Für viele Leute ist das Spiel eine Ikone“, sagt er, „und es hat eine sehr starke Anhängerschaft. Viele Leute bezeichnen es als eines der besten Spiele des Genres. Wir wollten also sicherstellen, dass wir genau verstehen, was es zum Besten macht, und wir wollten sicherstellen, dass wir das beibehalten.“

Das Ergebnis ist ein Spiel, das viel mehr ist als eine einfache Modernisierung des Originals.

„Die Geschichte zum Beispiel trifft alle wichtigen Punkte und Ereignisse des Originals“, sagt Philippe, „aber wir haben uns die Geschichte der gesamten Serie angesehen, die viel umfangreicher ist als die des Originalspiels. Es gab Dead Space 2, Dead Space 3, die Comics – sie alle haben zusätzliche Geschichte hinzugefügt, die wir in das Spiel einfließen ließen.“

„Richtig, wir wollten, dass es besser in die allgemeine Geschichte und die Überlieferung des Dead Space-Universums passt, die sich nach dem ersten Teil entwickelt hat“, sagt Roman.

„Zum Beispiel hat Isaac hier eine Stimme, genau wie in Dead Space 2 und Dead Space 3. Und einige Charaktere, die eher nebensächlich waren, die nur in Audio-Logs auftauchten, wie Dr. Cross, haben wir mit echter Bildschirmzeit ausgestattet. Und wir wollten einigen der Charaktere aus der Besetzung, wie Nicole, etwas mehr Hintergrund und Handlungsmöglichkeiten geben. Wir entwickeln also eine ganze Reihe von erzählerischen Nebenquests, in denen man zum Beispiel erfahren kann, was mit Nicole während des Ausbruchs passiert ist.“