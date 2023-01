Dead Space Remake: Neues Spiel+ mit geheimem Ende

Autor:, in / Dead Space Remake

Der reinste Horror kehrt heute in Form des Dead Space Remakes auf Xbox Series X|S, PlayStation 5 und PC ein.

Zur Veröffentlichung gaben die Entwickler noch einmal bekannt, dass das Horrorspiel direkt zum Launch einen Neues Spiel+ Modus enthält.

Dazu bestätigten die Entwickler, dass es in dem Modus einen fortgeschrittenen Anzug der Stufe 6 geben wird und die Nekromorphs in einer neuen Phantom-Variante sich dem Spieler in den Weg stellen werden.

Der erneute Durchlauf des Spiels beschert einem zudem ein neues, geheimes Ende.

Auf Xbox könnt ihr das Dead Space Remake heute ab 17:00 Uhr spielen.