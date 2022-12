Dead Space Remake: Spieldurchgänge sind dank Intensity Director niemals identisch

Das Team hinter dem Dead Space Remake von Motive führt neue Systeme ein, damit Spieler niemals das ein und dasselbe Spielerlebnis erleben.

Zum umfangreichen Intensity Director haben sich nun die Designer zu Wort gemeldet und folgende spannende Details enthüllt:

„Der Intensity Director“, sagt Eric, „ist eine Möglichkeit für uns, den Stresspegel für den Spieler zu kontrollieren, um sicherzustellen, dass immer etwas passiert. So können wir die Emotionen und die Spannung kontrollieren und den Spieler immer auf Trab halten, um ihn vorsichtig zu halten.“

„Es ist ein Content-Organisations-, Spawning- und Pacing-Control-System“, sagt Senior Systems Designer Dan Kim.

„Und je nachdem, wie wir die Dinge zählen, verfügt das System über mehr als 1200 einzigartige Ereignisse mit einer enormen Vielfalt an möglichen Kombinationen. Verschiedene Elemente, wie Audio- oder Beleuchtungsänderungen, Nebel oder Dampf, feindliche Spawns – all das in Schichten kombiniert, um Begegnungen zu schaffen, die sich wie handgemachte Situationen anfühlen.“

„Das war die ursprüngliche Absicht“, sagt Lead Senior Software Developer David Vincent, „es sollte sich wie ein Film anfühlen, obwohl es vollständig interaktiv ist. Also überwachen wir die Intensität, die der Spieler durchläuft, während er von Raum zu Raum geht. Es gibt vielleicht einen einfachen Raum mit nur ein paar Geräuschen hier und da, und das war’s“

„Aber dann gehst du vielleicht in einen anderen Raum“, sagt Steven, „und plötzlich spawnt ein Slasher aus einem Lüftungsschacht an der Wand, außerdem gehen die Lichter aus, und es gibt Nebel in der Umgebung, und es wird viel intensiver. Aber dann geben wir dem Spieler wieder eine Pause. Weil wir im Wesentlichen die Gipfel und Täler der Spannung verfolgen, um sicherzustellen, dass es sich nicht nur um hochintensive Ereignisse hintereinander handelt. Denn das wäre emotional anstrengend; Spieler würden sagen: ‚Ich kann das nicht mehr ertragen.‘“

„Aber es geht immer darum, den Spieler an einen Ort zu bringen, an dem er nicht weiß, was ihn erwartet“, sagt Audio Director Olivier Asselin.

„Sagen wir also, du hörst einen Necromorph in einem Schacht, dann hörst du den Schacht brechen, dann spawnt der Necromorph. Wenn ich das Brechen noch einmal höre, aber es erscheint diesmal nichts, gehe ich zum Entlüftungsschacht und erwarte, dass jetzt etwas passiert, aber es passiert rein gar nichts. Wenn ich nichts in der Entlüftung höre, aber ich höre plötzlich, wie die Entlüftung bricht und ein Necromorph spawnt, habe ich plötzlich einen Schreckmoment, weil ich das nicht erwartet habe. Und wenn ich den Entlüftungsbruch ohne Spawn erlebe, dann füge ich etwas anderes hinzu. Für ein mögliches Ergebnis, an das der Spieler denkt, haben wir also fünf, sechs, sieben Zutaten oder Rezepte, die zu etwas anderem führen könnten.“

„Und das bedeutet, dass jeder Spieler ein einzigartiges Erlebnis hat“, sagt Michael. „Du kannst nie ganz sicher sein, was passieren wird, also bist du immer auf Trab!“