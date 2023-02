Dead Space Remake: Videovergleich mit The Callisto Protocol

Autor:, in / Dead Space Remake

Schaut euch ein Video mit einem Vergleich der beiden Horrorspiele Dead Space Remake und The Callisto Protocol an.

Mit The Callisto Protocol und Dead Space Remake sind innerhalb weniger Monate zwei Horrorspiele erschienen.

Striking Distance Studios veröffentlichte The Callisto Protocol im Dezember und erhielt dafür gemischte Kritiken der Fachpresse. Zum Release gab es Probleme mit Raytracing-Reflexionen auf Xbox Series X. Später zeigte sich Publisher KRAFTON von den Verkaufszahlen enttäuscht.

In der letzten Woche wurde das Remake des ersten Teils der Dead Space-Reihe veröffentlicht. Die Rückkehr auf die USG Ishimura wurde von Motive Studio umgesetzt und kommt offenbar besser an als The Callisto Protocol. Ganz fehlerfrei ist das Remake aber nicht, denn ein Update soll diese Woche noch Grafikprobleme auf Xbox beseitigen.

Einen Vergleich beider Spiele in den Bereichen Grafik, Physik und Animationen kommt jetzt von ElAnalistaDebits.

Im folgenden Video werden beide Spiele gegenübergestellt