Dead Space: Creator würde gerne ein Alien-Spiel machen

In einem Interview mit PCGamer verrät Dead Space Creator Glenn Schofield, dass er durchaus bereit wäre, ein Spiel zu entwickeln, das auf der klassischen Science-Fiction-Horror-Action-Reihe Alien basiert.

Als Voraussetzung nennt Schofield allerdings die komplette kreative Kontrolle seinerseits über das Projekt. Er habe in den letzten zwei Jahren bereits mit dem generativen KI-Tool Midjourney verschiedene Arten von Xenomorphs erstellt:

„Nehmen wir an, ich würde eine Lizenz übernehmen. Was ich wirklich nicht tun möchte; ich möchte mein eigenes Projekt realisieren. Nehmen wir an, jemand käme zu mir und sagte: ‚Wir geben dir die Alien-Lizenz.‘ Ich könnte Ihnen sofort, ich weiß nicht, vielleicht 100 verschiedene Aliens zeigen, die ich in den letzten zwei Jahren in Midjourney erstellt habe, einfach weil es mir Spaß macht. Also ja, ich würde sehr gerne ein Alien-Spiel entwickeln.“ „Ich muss die kreative Kontrolle haben. Das ist nicht einmal verhandelbar. Denn ich werde kein großartiges Spiel entwickeln, wenn es nicht mein eigenes ist und ich nicht so tief darin verwurzelt bin – dann werde ich 130 % geben“, so Schofield über die Voraussetzung für ein Zustandekommen eines möglichen Projekts.