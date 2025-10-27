Dead Static Drive: Release-Termin für Xbox und Game Pass fix

Im November startet in Dead Static Drive der Survival-Horror-Roadtrip durch das Ende der Welt.

Das Indie-Studio Reuben wird Dead Static Drive am 5. November 2025 offiziell für Xbox Game Pass und PC veröffentlichen.

Dead Static Drive wird als „Grand Theft Cthulhu“ beschrieben und ist ein stylisches Survival-Horror-Erlebnis, das in einer albtraumhaften Version des Amerikas der 1980er Jahre spielt. Die Spieler schlüpfen in die Rolle von Hearst, einem eigensinnigen Reisenden, der einem kryptischen Brief durch Tankstellen, Diners und verfallene Vororte folgt.

Im Kern ist Dead Static Drive ein Survival-Spiel, in dem der Spieler plündern, kämpfen, schleichen und erkunden muss, um die anhaltende Gewalt eines entfremdeten Vaters zu stoppen, der sich schnell zu einem paranoiden Einsiedler entwickelt hat, der davon überzeugt ist, dass die Technologie uns alle ruinieren wird.

Stark beeinflusst von den Werken der Autoren der Weird Fiction T. E. D. Klein, Gene Wolfe und Ramsey Campbell, dem Filmemacher David Lynch und dem Fotografen William Eggleston, möchte Dead Static Drive Bilder eines heute verlorenen Amerikas heraufbeschwören, in dem mit dem richtigen Auto und genug Benzin alles möglich schien.