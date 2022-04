Deadcraft: Mix aus Simulation und Action-RPG schickt Spieler in Kampf gegen Untote

Marvelous Europe stellt Deadcraft, ein neues Simulations-/Action-RPG vor, in dem die Spieler handwerklich arbeiten müssen, um in einer gefährlichen, von Zombies heimgesuchten Welt zu überleben.

Das Spiel soll am 19. Mai 2022 für Windows PC über Steam, PlayStation 4|5, Xbox One, Xbox Series X|S und Nintendo Switch erscheinen.

Spieler können sich jetzt darauf vorbereiten, in einer von Zombies verseuchten Welt um ihr Leben zu kämpfen und eine Armee von untoten Untergebenen aufzubauen, indem sie die kostenlose Deadcraft-Demo herunterladen, die ab sofort verfügbar ist.

Deadcraft ist das neueste tödliche und gewagte Spiel von Marvelous‘ First Studio, den Machern von Daemon X Machina.

Als wäre ein Meteoritenhagel, der die Erde in ein unfruchtbares Ödland verwandelt hat, nicht schon schlimm genug, wurde durch die Verwüstung auch noch ein mysteriöser Virus freigesetzt, der die Toten wieder zum Leben erweckt.

Vom Feuer des Himmels und den Toten unter der Erde verwüstet, ist nur noch ein Bruchteil der menschlichen Bevölkerung übrig, die sich größtenteils in kleinen Außenposten zusammengefunden hat, wo machtgierige Opportunisten aus dem Chaos Kapital schlagen.

Reid, ein seltener Überlebender des Virus, der zum Teil ein Zombie ist, wird von dem verdrehten Nebron, dem Anführer der Arche, gefangen genommen. Nach seiner Flucht vom Foltertisch in das umliegende Ödland ist Reid entschlossen, in die Stadt zurückzukehren und für apokalyptische Gerechtigkeit zu sorgen.

Staunt über den halb menschlichen, halb zombiehaften Protagonisten Reid, der sich auf der Suche nach gerechter Rache durch seine Feinde schlängelt.

Nutzt seine unmenschlichen Zombie-Kräfte, um Feinde abzuwehren, während er im Ödland nach Antworten auf die Frage sucht, was mit dem einzigen Mann passiert ist, dem er vertrauen konnte.

Baut fantastische neue Waffen, zaubert kuriose Mixturen oder züchtet und erntet sogar Zombie-Soldaten, die Reid im Kampf gegen die Apokalypse zur Seite stehen.

Es ist eine gefährliche Welt, und um am Leben zu bleiben, muss Reid sich die Toten zunutze machen!

Features

Farmt die Toten, um am Leben zu bleiben: Pflanzt frische Leichen (oder nur eine Kombination von Gliedmaßen) in den Boden und gebt ihnen ein wenig Pflege, bis sie zu einer untoten Armee aus Infanterie, Wachen und mehr sprießen!

Gruseliges Handwerk: Um die Apokalypse zu überleben, muss man manchmal alles verwenden, was man an Resten finden kann, um neue Waffen herzustellen. In anderen Fällen muss man einen loyalen Untoten anheuern, der einem hilft, eine ganze Fabrik mit grotesken Maschinen zu bauen und zu betreiben, die eine unheilige Mischung aus Überlebensgegenständen herstellt.

Die todesverachtenden Kräfte der Untoten: Reids Zombie-Seite verschafft ihm einen mächtigen Vorteil im Kampf, denn sie ermöglicht es ihm, sich vor Gefahren zu schützen oder Feinde wie lästige Mücken zu verscheuchen. Aber jeder verschlungene Feind bringt ihn näher an seine Zombie-Seite heran und er muss aufpassen, dass er das bisschen Menschlichkeit, das ihm noch geblieben ist, nicht verliert.

Werdet ein Retter … oder eine Geißel: Helft anderen Überlebenden, um neue Rezepte oder Fähigkeiten zu erlernen. Aber wenn Reid dringend Geld oder Vorräte braucht, könnt ihr einen Einheimischen ausnehmen… solange es euch nichts ausmacht, ein Gesuchter zu werden.

Deadcraft wird zum Preis von 24,99 Euro für die Standard Edition und 39,99 Euro für die Digital Deluxe Edition erhältlich sein.

Die Deluxe Edition enthält zwei DLC-Packs, „It Came from the Junkyard“ und „Jessie’s Wasteland Wares“, die beide nach der Veröffentlichung erscheinen werden.

„It Came from the Junkyard“ lässt Reid gegen eine neue Bedrohung namens Revenant antreten, der es auf die Arche abgesehen hat. In „Jessie’s Wasteland Wares“ schlüpfen die Spieler in die Rolle der exzentrischen Krankenschwester Jessie, die einen Laden eröffnet, um Geld für ihre geliebte Lady Duna zu sammeln.

Beide DLC-Pakete werden bei der Veröffentlichung auch einzeln für jeweils 7,99 Euro angeboten.

