Deadcraft: Unfruchtbares Ödland im Launch-Trailer

Marvelous Europe freut sich, bekannt zu geben, dass Deadcraft, ein neues Simulations-/Actionspiel, das von Marvelous‘ First Studio entwickelt wurde, ab sofort für Xbox Series X/S, Windows PC über Steam, PlayStation 4, PlayStation 5 und das Nintendo Switch-System erhältlich ist. Das Spiel unterstützt auch Smart Delivery auf Xbox One und Xbox Series X|S.

Deadcraft ist das neueste tödliche und gewagte Spiel von Marvelous‘ First Studio, den Machern von DAEMON X MACHINA. Als wäre ein Meteoritenhagel, der die Erde in ein unfruchtbares Ödland verwandelt hat, nicht schon schlimm genug, wurde durch die Verwüstung auch noch ein mysteriöser Virus freigesetzt, der die Toten wieder zum Leben erweckt.

Vom Feuer des Himmels und den Toten unter der Erde verwüstet, ist nur noch ein Bruchteil der menschlichen Bevölkerung übrig, die sich größtenteils in kleinen Außenposten zusammengefunden hat, wo machtgierige Opportunisten aus dem Chaos Kapital schlagen. Reid, ein seltener Überlebender des Virus, der zum Teil ein Zombie ist, wird von dem verdrehten Nebron, dem Anführer der Arche, gefangen genommen. Nach seiner Flucht vom Foltertisch in das umliegende Ödland ist Reid entschlossen, in die Stadt zurückzukehren und für apokalyptische Gerechtigkeit zu sorgen.

Nutzt Reids unmenschliche Zombie-Kräfte, um Feinde abzuwehren, während ihr im Ödland nach Antworten auf die Frage sucht, was mit dem einzigen Mann passiert ist, dem er vertrauen konnte. Baut fantastische neue Waffen, zaubert kuriose Mixturen oder züchtet und erntet Zombie-Soldaten, die Reid im Kampf gegen die Apokalypse zur Seite stehen.

Während seiner Abenteuer muss Reid die Stärke seiner Zombie-Seite im Kampf nutzen und gleichzeitig darauf achten, das bisschen Menschlichkeit, das ihm noch geblieben ist, zu bewahren, um in der Gunst der Einheimischen zu bleiben … oder eben nicht, und seinen inneren Zombie voll und ganz zu akzeptieren, um die Bewohner zu erschüttern. Es ist eine gefährliche Welt, und um am Leben zu bleiben, muss Reid die Vorteile der Toten voll ausschöpfen!

