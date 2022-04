Deadly Dozen Reloaded: Launch-Trailer zum Release des Squad-Actionspiels auf PC

Autor:, in / Deadly Dozen Reloaded

Heute lässt Ziggurat Interactive die Spieler mit der GOG- und Steam-Veröffentlichung des taktischen WWII-Action-Titels Deadly Dozen Reloaded hinter die feindlichen Linien ziehen.

Das Spiel, das im Sommer auch für Nintendo Switch, PlayStation und Xbox erscheinen soll, ist der neueste Teil der Deadly Dozen-Reihe und bietet moderne Grafiken und eine verbesserte Squad-Steuerung.

Stellt eure Truppe aus zwölf spielbaren Charakteren zusammen, von denen jeder über individuelle Werte, Waffen und Ausrüstungsfähigkeiten verfügt, und führt sie hinter die feindlichen Linien, um gefährliche Ziele zu erreichen, die für die Kriegsanstrengungen der Alliierten entscheidend sind.

Passt euer Team an euren bevorzugten Spielstil an, egal ob ihr auf Schleichen und Tarnung setzt oder durch die feindlichen Linien rennt und schießt. Mit dem Hot-Swapping zwischen den einzelnen Charakteren könnt ihr die richtige Person zur richtigen Zeit an den richtigen Ort bringen! Mit dem Squad Wheel habt ihr die volle Kontrolle über euren Trupp – ihr könnt Bewegungen, Kampfbefehle, Formationen und vieles mehr steuern.

Features

Neuinterpretation für die moderne Ära: Grafik und Audio sind nicht die einzigen Dinge, die aktualisiert wurden. Die Feind-KI ist jetzt ausgefeilter und macht die Kämpfe spannender, und die überarbeitete Fahrzeugphysik macht das Fahren zu den Zielen spaßiger und realistischer.

10 gigantische Missionen: Große, originalgetreu nachgebildete Karten mit Zielen, die in beliebiger Reihenfolge angegangen werden können. Jede Mission wird auf normalem Schwierigkeitsgrad über eine Stunde dauern.

Anpassbare Ausrüstungen: Elf verschiedene Waffen – sechs amerikanische und fünf deutsche – und sieben verschiedene Ausrüstungsgegenstände, darunter Erste-Hilfe-Kästen, Ferngläser und eine Vielzahl von Sprengstoffen, ermöglichen es den Spielern, ihre Truppen an ihren Spielstil und ihre Missionsziele anzupassen.

Kein Permadeath mehr: Die Spieler können mit der Hälfte ihres Teams eine herzzerreißende Flucht erleben, und gefallene Squad-Kameraden werden für die nächste Mission wiederhergestellt. Kein Neuladen von Speicherdateien mehr!