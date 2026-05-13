Deadzone Rogue 2: Roguelite-Shooter für Xbox Series X|S angekündigt

Deadzone Rogue 2 wurde offiziell angekündigt und bringt den Roguelite-Shooter zurück auf Xbox Series X|S, PlayStation 5 und PC. Das Sequel baut auf dem Erfolg des Vorgängers auf und erweitert zentrale Systeme deutlich.

Das Original Deadzone: Rogue konnte über 750.000 Spieler auf mehreren Plattformen erreichen und überzeugte mit starken Nutzerbewertungen, darunter ein „Sehr positiv“-Rating auf Steam sowie hohe Bewertungen auf Konsolen. Auch kommerziell gehörte der Titel zu den erfolgreicheren Releases und schaffte es unter die meistverkauften Neuerscheinungen auf Steam.

Mit dem Nachfolger bleibt das grundlegende Gunplay erhalten, wird jedoch durch tiefere und flexiblere Systeme ergänzt. Besonders im Fokus stehen ein erweitertes Fortschrittssystem sowie mehr Möglichkeiten für individuelle Builds mit unterschiedlichen Fähigkeiten, Waffen und Modifikatoren.

Eine der größten Neuerungen ist ein nahtloser Koop-Modus. Spieler können jederzeit in laufende Sessions von Freunden einsteigen, ohne klassische Lobbys oder Wartezeiten. Diese Funktion zählt zu den meistgewünschten Features der Community.

Darüber hinaus erweitert Deadzone Rogue 2 die Spielwelt um neue Biome, Umgebungen und Layouts. Auch die Gegner- und Bossauswahl wurde ausgebaut, um vor allem im späteren Spielverlauf mehr Herausforderung zu bieten.

Eine Demo zum Spiel ist bereits angekündigt, weitere Details sollen im Juni 2026 folgen. Ein konkreter Releasetermin steht aktuell noch aus.