Deadzone: Rogue: Roguelite-Shooter ballert sich auf die Xbox

Prophecy Games‘ First-Person-Shooter-Roguelite Deadzone: Rogue ist jetzt für Xbox und Playstation erhältlich.

Zum ersten Mal können Konsolenspieler alle drei Zonen des Spiels erleben, einschließlich Herausforderungsmissionen und der Geschichte rund um das Geheimnis der ISSX.

Bis zu drei Spieler können sich zusammenschließen und sich Wellen immer tödlicherer Maschinen stellen, wobei sie ihre Waffen nach jedem Tod verbessern und aufrüsten können.

Mit der vollständigen Konsolenveröffentlichung von Deadzone: Rogue steht nun Crossplay zwischen Xbox, Playstation und PC zur Verfügung, da Spieler Zugang zu den Zonen 2 und 3 erhalten.

Zone 2 bietet Superior-Item-Perks, die neue Upgrade-Optionen für Waffen und Spielerfähigkeiten hinzufügen, während Zone 3 mächtige Synergien enthält, die Spieler für die Kombination bestimmter Upgrades, Augmentierungen und Waffen belohnen.

Jede neue Zone enthält zusätzliche Gegnertypen, Fähigkeiten und Boss-Typen, denen sich die Spieler stellen müssen, sowie eigene Herausforderungsmissionen, die jedem Durchlauf einzigartige Schwierigkeiten hinzufügen.

Die Vollversion von Deadzone: Rogue bietet außerdem kosmetische Skins für Waffen und Charaktere im Spiel sowie einen Endlosmodus, in dem sich die Spieler einem brutalen Ansturm harter Gegner stellen können.