Deadzone: Rogue: Xbox-Demo des roguelite Shooters jetzt verfügbar

Für Deadzone: Rogue, ein temporeiches Roguelite-FPS, ist ab sofort eine Demo-Version auf Xbox verfügbar.

Das Spiel versetzt euch an Bord der Raumstation ISS-X, die von feindlichen Maschinen überrannt wurde. Alleine oder im Online-Koop mit bis zu drei weiteren Spielern könnt ihr euch durch die feindliche Umgebung der sogenannten Deadzone kämpfen.

Zur Verfügung stehen über 30 aufrüstbare Elementarwaffen, mit denen sich Gegner und Bosse auf verschiedene Weisen bezwingen lassen. Nach jeder Mission verbessert ihr euren Charakter durch Augments, seltene Ausrüstung und vielfältige Upgrades, die euren Spielstil anpassbar und zunehmend mächtiger machen.

Ob aus der Distanz, im Nahkampf oder durch lautloses Vorgehen – das Gameplay erlaubt flexible Taktiken.

Jeder Durchlauf bringt Fortschritt, auch im Tod: Stirbt man, kehrt man mit verbesserten Fähigkeiten zurück, um es erneut zu versuchen.

Die Demo gibt nun erstmals einen spielbaren Eindruck vom zentralen Gameplay-Konzept und der intensiven Atmosphäre von Deadzone: Rogue.

Hier gibt es den Steam Early Access-Trailer für euch zu sehen: