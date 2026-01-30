Anzeige – Deals & Sales: 15 % Rabatt auf Top‑Games und mehr

Eneba Weekend Deals: 100‑Euro‑PSN‑Guthaben für 80,99 € + 15 % Rabatt auf Top‑Games!

Eneba hat eine neue Rabattaktion gestartet, die sowohl PlayStation‑Spieler als auch PC‑ und Konsolen‑Gamer ins Auge fassen sollten. Besonders attraktiv fällt der Preis für die 100‑Euro‑PSN‑Guthabenkarte aus, die dank Rabattcode deutlich günstiger zu haben ist.

PSN‑Guthaben reduziert

Mit dem Code PSNDEWknd kostet die 100‑Euro‑PSN‑Gift‑Card aktuell nur 80,99 €.

15 % Rabatt auf zahlreiche Spiele

Zusätzlich bietet Eneba 15 % Rabatt auf eine große Auswahl an Games – darunter Arc Raiders, Minecraft, GTA V und viele weitere Titel. Code: GAMEDEALS

Die Aktion läuft bis zum 2. Februar um 13:00 CET und richtet sich an alle, die ihre Bibliothek erweitern oder günstiges PSN‑Guthaben sichern möchten.

*Alle Angaben ohne Gewähr und können jederzeit vom Anbieter geändert werden. *Die Eneba-Preise sind mit ~ angegeben, weil sich je nach Angebot und Zahlungsmethode der Preis ändern kann.