Anzeige – Deals & Sales: Amazon Black Friday Woche mit großartigen Angeboten

Die Amazon Black Friday Days sind ab sofort verfügbar. Eine riesige Auswahl an Sonderangeboten wartet auf euch!
Derzeit durchstöbern wir sämtliche Angebote und werden diese Meldung mit einigen Updates versehen. Bis dahin wünschen wir euch viel Spaß beim Mitstöbern!
Amazon Black Friday Deals – November 2025
Erste Funde bei Spielen:
- Battlefield 6 – 54,99 €
- Xbox Elite Wireless Controller Series 2 – Core Edition – 99,99 €
- WD_BLACK C50-Erweiterungskarte für Xbox 1 TB – 118,99 €
- EA SPORTS FC 26 Standard Edition – 39,99 €
- Goat Simulator 3 Pre-Udder Edition (Xbox Series X) – 13,99 €
- Assassin’s Creed Mirage Launch Edition – [Xbox One, Xbox Series X] – Uncut – 21,99 €
- Prince of Persia: The Lost Crown (Smart Delivery) [Xbox One, Xbox Series X] – 18,90 €
- Landwirtschafts-Simulator 22: Platinum-Edition – 17,46 €
- CYBERPUNK 2077 (Ultimate Edition) – 39,03 €
- Trine 5 – A Clockwork Conspiracy – Xbox Series X – 16,90 €
- Like a Dragon: ISHIN! (Xbox One / Xbox Series X) – 12,99 €
- Sonic Origins Plus Limited Edition (Xbox One / Xbox Series X) – 13,99 €
- Sonic x Shadow Generations (Xbox One / Xbox Series X) – 21,99 €
- Hogwarts Legacy (Xbox One) – 20,99 €
- Assassin’s Creed Mirage Launch Edition – [Xbox One, Xbox Series X] – Uncut – 21,99 €
- Noch mehr Spiele im Angebot
Weiteres:
- Logitech Z906 5.1 Sound System
- Razer Universelle Schnellladestation
- Razer Wolverine V2 Chroma
- Razer Kishi V2 für iPhone
- SteelSeries Arctis Nova 7X Wireless- Multi-Plattform Gaming-Headset
- MEGA Xbox 360 Bauset
- M&M’s Peanut Großpackung Schokolade
Controller
- Xbox Elite Wireless Controller Series 2 – Core Edition
- Xbox Elite Wireless Controller Series 2 – Core Edition (rot)
- Xbox Elite Wireless Controller Series 2 – Core Edition (blau)
- Scuf Instinct Pro – 169,99 €
- Razer Wolverine V2
- Xbox Wireless Controller – Deep Pink
- Xbox Wireless Controller – Electric Volt
- Xbox Wireless Controller – Velocity Green
- Xbox Wireless Controller – Pulse Red
- Xbox Wireless Controller – Shock Blue
- Xbox Wireless Controller – Arctic Camo Special Edition
- Xbox Wireless Controller – Nocturnal Vapor Special Edition
- Xbox Wireless Controller – Remix Special Edition (inkl. Play & Charge Kit)
- Turtle Beach Recon Controller – Schwarz
- Turtle Beach Recon Controller – Weiß
- GameSir Kaleid Flux Transparent Wired Controller
- Alle Xbox Controller Angebote
Speicher
- WD_BLACK C50-Erweiterungskarte für Xbox 1 TB – 115,99 €
- Alle Xbox Seagate Angebote
- Alle Festplatten und Speicherkarten im Angebot
Headsets
- Alle Xbox Headset Angebote
- Alle Xbox Astro & Logitech Angebote
- Alle Xbox Razer Angebote
- Alle Xbox SteelSeries Angebote
- Alle Xbox Turtle Beach Angebote
- Alle Thrustmaster Angebote
Filme
- Alien 40th (4K Ultra-HD) (+ Blu-ray 2D) – 19,99 €
- Harry Potter: The Complete Collection [Blu-ray]
- Alle Filme Angebote
Angebote nach Kategorie
Xbox
- Alle Xbox Angebote
- Alle Xbox Spiele Angebote
- Alle Xbox Spiele Download Angebote
- Alle Xbox Controller Angebote
- Alle Xbox Headset Angebote
- Alle Xbox Konsolen Zubehör Angebote
- Alle Xbox Racing Wheel & Zubehör Angebote
- Alle Xbox Astro & Logitech Angebote
- Alle Xbox Seagate Angebote
- Alle Xbox Razer Angebote
- Alle Xbox SteelSeries Angebote
- Alle Xbox Turtle Beach Angebote
- Alle Thrustmaster Angebote
PlayStation
Nintendo
Weitere Gaming-Angebote
- Alle Festplatten und Speicherkarten im Angebot
- Alle Gaming Zubehör Angebote
- Alle Gaming Deko Angebote
- Alle Gaming Monitor Angebote
- Alle LG OLED Angebote
- Alle OLED-TV-Angebote
Noch mehr Angebote
- Alle Xbox Headset Angebote
- Alle Xbox Controller Angebote
- Alle Xbox Spiele Angebote
- Alle Spiele von Ubisoft
Weitere Angebote:
- Die 100 besten Deals
- Alle Deals unter 20 €
- Alle Deals unter 50 €
- Alle Black Friday Deal Angebote
- Alle Monitore im Angebot
- Alle Gaming Monitore im Angebot
Weitere Kategorien (etwas runterscrollen, auf der Seite)
- Amazon Geräte
- Smartphones & Zubehör
- In-Ear Kopfhörer
- TV & Filme
- Kopfhörer & Lautsprecher
- Produkte des täglichen Bedarfs
- Computer & Software
- Küche, Haushalt & Möbel
- Smart Home
- Amazon Marken
- Top Marken
- Baumarkt
- Garten
- Drogerie
- Spielwaren
- Sport & Freizeit
- Vitamine, Mineralien, Protein
- Alle ESN Angebote
- Bier, Wein, Spirituosen
- Lebensmittel & Getränke
- Energy Drinks
- Energy Drinks ohne Zucker
- Kamera
- Büro & Schule
- Auto & Motorrad
- Koffer & Rucksäcke
- Uhren & Schmuck
- Saugroboter
- Saug- und Wischroboter
- Kaffeevollautomaten
- Waschmaschinen
Nach Preis
Freizeit, Sport und Fitness
- Vitafit 15kg Digitale Küchenwaage
- Körperwaage mit App
- Smart Körpermassband
- Alles rund um Fitness
- Laufbänder
- Proteine, Vitamine, Mineralien & Ergänzungsmittel
- Alle ESN Angebote
- More Nutrition
- Pro Fuel
- Zink
- Collagen
- Under Armour
- Protein Riegel
= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.
12 Kommentare AddedMitdiskutieren
Hab mir überlegt die Switch zu holen.
Wäre auch für den Kleinen später mal was.
Noch ist sie aber nicht im Angebot und bei den 19% Deals bei Media Markt ist die auch als echt günstig.
Solltest du dir nur zulegen, wenn du auch Lust auf die Nintendo-Spiele hast. Vielleicht auch erstmal überlegen, ohne Rücksicht auf deinen Kleinen. Mein Sohn zum Beispiel spielt kaum mit der Switch 2. Mario Jump und Run, Mario Kart, Toad Tracking etc. interessieren ihn überhaupt nicht. Er richtet sich mehr an seine Klassenkameraden. Und da sind momentan RoboBlox, Brawl Allstars, Minecraft und Fortnite angesagt. Zwar könnte er die zuletzt Genannten auch auf der Switch spielen, jedoch bevorzugt er immer die Xbox. Fazit: Als Zweitkonsole sei die Switch 2 sehr gut überlegt. Es kommen zwar jetzt endlich auch Spiele raus, die man sonst auf der Switch vermissen lässt, jedoch auch nicht im grafischen Niveau wie auf anderen Plattformen. Und wenn man keine Lust auf die Nintendo-IPs hat oder nicht viel/oft im Handheld-Modus spielt, ist es eventuell aktuell (obwohl ich nicht wirklich glaube, dass die je großartig günstiger wird) noch eine zu teure Investition.
Nintendo selber hat mMn keine guten Spiele. Zelda, Mario, Kirby haben immer die selbe Geschichte.
Aber Fire Emblem, Xenoblade oder auch die Warrior Ablager würde ich gerne spielen.
Mein Sohn ist noch zu Jung dafür, aber für später dachte ich 😀
Hab schon ne PS5 und Series x, wäre also ne 3 Konsole 😀
Ich überlege mir eine Speichererweiterung. Bisher habe ich immer nur überlegt und komme zum gleichen Beschluss: Nein, doch nicht!
Verständlich bei den Preisen und der Aussicht auf eine neue Xbox in 1 bis 2 Jahren
Dankeschön für die Listen!
Wird wohl ein 4K Film werden dieses Jahr, Gaming ist heutzutage teuer
Battlefield 6 für 55€ sind eigentlich nicht übel, habe aber das Gefühl, dass der Preis schnell weiter runter geht in Zukunft.
Aber… Die M&M’s sind Knaller Angebot! 😁
Danke für die Listen. Habe bei einigen MCU Filmen in 4K zugeschlagen. Ich sammle aktuell die Filme von Iron Man bis Avengers: Endgame auf 4K Blu-ray. Und da gibt es paar krasse Angebote, teils um die Hälfte günstiger.
Bei solchen Filmen lohnt sich die 4K Disc absolut
Absolut. Filme wie Avatar, Dredd, Anita: Battle Angel, Ready Player One, die MCU Filme etc. sehen einfach krass auf 4K aus. Oder allein die Nightmare on Elm Street 4K Collection die jetzt rausgekommen ist. Was die aus den alten Filmen rausgeholt haben ist einfach nur krank😱😱😱
Wie gehabt: Kein Rabatt auf Xbox Series-Konsolen. Sehr schade.