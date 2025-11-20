Anzeige – Deals & Sales: Amazon Black Friday Woche mit großartigen Angeboten

Übersicht
Image: Depositphotos

Bei den Amazon Black Friday Deals erwarten euch ab sofort zahlreiche Angebote.

Die Amazon Black Friday Days sind ab sofort verfügbar. Eine riesige Auswahl an Sonderangeboten wartet auf euch!

Derzeit durchstöbern wir sämtliche Angebote und werden diese Meldung mit einigen Updates versehen. Bis dahin wünschen wir euch viel Spaß beim Mitstöbern!

Amazon Black Friday Deals – November 2025

Erste Funde bei Spielen:

Weiteres: 

Controller

Speicher

Headsets

Filme

Angebote nach Kategorie

Xbox

PlayStation

Nintendo

Weitere Gaming-Angebote

Noch mehr Angebote

Weitere Angebote:

Weitere Kategorien (etwas runterscrollen, auf der Seite)

Nach Preis

Freizeit, Sport und Fitness

  1. Drakeline6 178795 XP P3P3 L3 P3W P3W Shot 4 | 20.11.2025 - 08:09 Uhr

    Hab mir überlegt die Switch zu holen.
    Wäre auch für den Kleinen später mal was.
    Noch ist sie aber nicht im Angebot und bei den 19% Deals bei Media Markt ist die auch als echt günstig.

    0
    • FaMe 152665 XP God-at-Arms Silber | 20.11.2025 - 08:51 Uhr
      Antwort auf Drakeline6

      Solltest du dir nur zulegen, wenn du auch Lust auf die Nintendo-Spiele hast. Vielleicht auch erstmal überlegen, ohne Rücksicht auf deinen Kleinen. Mein Sohn zum Beispiel spielt kaum mit der Switch 2. Mario Jump und Run, Mario Kart, Toad Tracking etc. interessieren ihn überhaupt nicht. Er richtet sich mehr an seine Klassenkameraden. Und da sind momentan RoboBlox, Brawl Allstars, Minecraft und Fortnite angesagt. Zwar könnte er die zuletzt Genannten auch auf der Switch spielen, jedoch bevorzugt er immer die Xbox. Fazit: Als Zweitkonsole sei die Switch 2 sehr gut überlegt. Es kommen zwar jetzt endlich auch Spiele raus, die man sonst auf der Switch vermissen lässt, jedoch auch nicht im grafischen Niveau wie auf anderen Plattformen. Und wenn man keine Lust auf die Nintendo-IPs hat oder nicht viel/oft im Handheld-Modus spielt, ist es eventuell aktuell (obwohl ich nicht wirklich glaube, dass die je großartig günstiger wird) noch eine zu teure Investition.

      0
      • Drakeline6 178795 XP P3P3 L3 P3W P3W Shot 4 | 20.11.2025 - 09:06 Uhr
        Antwort auf FaMe

        Nintendo selber hat mMn keine guten Spiele. Zelda, Mario, Kirby haben immer die selbe Geschichte.
        Aber Fire Emblem, Xenoblade oder auch die Warrior Ablager würde ich gerne spielen.
        Mein Sohn ist noch zu Jung dafür, aber für später dachte ich 😀
        Hab schon ne PS5 und Series x, wäre also ne 3 Konsole 😀

        0
  2. FaMe 152665 XP God-at-Arms Silber | 20.11.2025 - 08:52 Uhr

    Ich überlege mir eine Speichererweiterung. Bisher habe ich immer nur überlegt und komme zum gleichen Beschluss: Nein, doch nicht!

    1
    • xXCickXx 109710 XP Master User | 20.11.2025 - 10:32 Uhr
      Antwort auf FaMe

      Verständlich bei den Preisen und der Aussicht auf eine neue Xbox in 1 bis 2 Jahren

      0
  3. JAG THE GEMINI 134900 XP Elite-at-Arms Silber | 20.11.2025 - 09:04 Uhr

    Dankeschön für die Listen!
    Wird wohl ein 4K Film werden dieses Jahr, Gaming ist heutzutage teuer

    2
  4. Katanameister 246680 XP Xboxdynasty Veteran Bronze | 20.11.2025 - 09:06 Uhr

    Battlefield 6 für 55€ sind eigentlich nicht übel, habe aber das Gefühl, dass der Preis schnell weiter runter geht in Zukunft.

    1
  5. Robilein 1179410 XP Xboxdynasty Legend Gold | 20.11.2025 - 09:20 Uhr

    Danke für die Listen. Habe bei einigen MCU Filmen in 4K zugeschlagen. Ich sammle aktuell die Filme von Iron Man bis Avengers: Endgame auf 4K Blu-ray. Und da gibt es paar krasse Angebote, teils um die Hälfte günstiger.

    3
      • Robilein 1179410 XP Xboxdynasty Legend Gold | 20.11.2025 - 10:39 Uhr
        Antwort auf xXCickXx

        Absolut. Filme wie Avatar, Dredd, Anita: Battle Angel, Ready Player One, die MCU Filme etc. sehen einfach krass auf 4K aus. Oder allein die Nightmare on Elm Street 4K Collection die jetzt rausgekommen ist. Was die aus den alten Filmen rausgeholt haben ist einfach nur krank😱😱😱

        0
  6. Eddy 7440 XP Beginner Level 3 | 20.11.2025 - 10:15 Uhr

    Wie gehabt: Kein Rabatt auf Xbox Series-Konsolen. Sehr schade.

    0

