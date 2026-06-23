Anzeige – Deals & Sales: Amazon Prime Day: Die besten Schnäppchen des Tages

Die Amazon Prime Days sind gestartet und laufen vom 23. bis zum 26. Juni 2026. Aktuell sind wir noch dabei, alle verfügbaren Angebote selbst zu überprüfen, um diese Meldung mit einigen Aktualisierungen zu ergänzen. Wir wünschen euch bis dahin viel Freude beim Durchstöbern!
Amazon Prime Deal Days – Juli 2025
Hardware
- SteelSeries Arctis Nova Pro Xbox
- SteelSeries Arctis Nova Pro Wireless
- SteelSeries Arctis Nova Pro
- Logitech G G920 Driving Force Gaming Rennlenkrad
- MEGA Xbox 360 Bauset
- Thrustmaster TCA Yoke Boeing Edition
- Scuf Instinct Pro
- Logitech Z906 5.1 Sound System
- Razer Kishi V2 für iPhone
- SteelSeries Arctis Nova 7X Wireless- Multi-Plattform Gaming-Headset
- WD_BLACK C50-Erweiterungskarte für Xbox 1 TB
Spiele
- Prince of Persia: The Lost Crown (Smart Delivery) [Xbox One, Xbox Series X]
- Lords of the Fallen Deluxe Edition (Xbox Series X)
- Hogwarts Legacy (Xbox One)
- Assassin’s Creed Mirage Launch Edition – [Xbox One, Xbox Series X]
- Anno 1800 Console Edition – [Xbox Series X]
- Noch mehr Spiele im Angebot
Xbox und Elite Core Controller
Speicher
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3 Kommentare AddedMitdiskutieren
Irgendwie komisch.
Gab Zeiten da habe ich ich bei so etwas immer etwas gekauft.
Mittlerweile naja, ich hatte vorhin mal geschaut.
Aber ich habe alles was ich brauche, ich will nix..
Und ich kaufe irgendwie nix überflüssiges mehr….
Am fehlenden finanziellen Möglichkeiten liegt es nicht.
Bin aktuell gut bedient. Aber Danke für die Angebote. 👍
Hat einer einen absoluten no brainer deal gefunden? Ich bisher leider nicht