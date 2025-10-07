Anzeige – Deals & Sales: Amazon Prime Deal Days mit großartigen Angeboten im Oktober

Die Amazon Prime Deal Days bescheren euch ab sofort eine rieisge Auswahl an Sonderangeboten! Derzeit durchstöbern wir selbst noch sämtliche Angebote und werden diese Meldung mit einigen Updates versehen. Bis dahin wünschen wir euch viel Spaß beim Mitstöbern!
Amazon Prime Deal Days – Oktober 2025
Erste Funde bei Spielen:
- S.T.A.L.K.E.R. 2 Heart of Chornobyl Limited Edition (Xbox Series X) – 60,99 €
- Goat Simulator 3 Pre-Udder Edition (Xbox Series X) – 13,99 €
- Star Wars Jedi: Survivor – 10,99 €
- Assassin’s Creed Mirage Launch Edition – [Xbox One, Xbox Series X] – Uncut – 19,75 €
- Alone in the Dark – Xbox Series X – 21,85€
- Prince of Persia: The Lost Crown (Smart Delivery) [Xbox One, Xbox Series X] – 18,99 €
- Landwirtschafts-Simulator 22: Platinum-Edition – 17,46 €
- CYBERPUNK 2077 (Ultimate Edition) – 39,99 €
- Marvel’s Avengers Deluxe Edition (inkl. kostenloses Upgrade auf Xbox Series X) (XONE) – 20,99 €
- Trine 5 – A Clockwork Conspiracy – Xbox Series X – 17,30 €
- Like a Dragon: ISHIN! (Xbox One / Xbox Series X) – 12,99 €
- Sonic Origins Plus Limited Edition (Xbox One / Xbox Series X) – 13,99 €
- Sonic x Shadow Generations (Xbox One / Xbox Series X) – 30,75 €
- Star Wars Outlaws – Limited Edition (exklusiv bei Amazon) – [Xbox Series X] – 28,49 €
- Hogwarts Legacy (Xbox One) – 20,99 €
- Assassin’s Creed Mirage Launch Edition – [Xbox One, Xbox Series X] – Uncut – 19,75 €
- Anno 1800 Console Edition – [Xbox Series X]
- Call of Duty: Vanguard – 20€
- Noch mehr Spiele im Angebot
Weiteres:
- Logitech Z906 5.1 Sound System
- Razer Universelle Schnellladestation
- Razer Wolverine V2 Chroma
- Razer Kishi V2 für iPhone
- SteelSeries Arctis Nova 7X Wireless- Multi-Plattform Gaming-Headset
- MEGA Xbox 360 Bauset
Controller
- Xbox Elite Wireless Controller Series 2 – Core Edition
- Xbox Elite Wireless Controller Series 2 – Core Edition (rot)
- Xbox Elite Wireless Controller Series 2 – Core Edition (blau)
- Scuf Instinct Pro – 199,99 €
- Razer Wolverine V2
- Xbox Wireless Controller – Deep Pink
- Xbox Wireless Controller – Electric Volt
- Xbox Wireless Controller – Velocity Green
- Xbox Wireless Controller – Pulse Red
- Xbox Wireless Controller – Shock Blue
- Xbox Wireless Controller – Arctic Camo Special Edition
- Xbox Wireless Controller – Nocturnal Vapor Special Edition
- Xbox Wireless Controller – Remix Special Edition (inkl. Play & Charge Kit)
- Turtle Beach Recon Controller – Schwarz
- Turtle Beach Recon Controller – Weiß
- GameSir Kaleid Flux Transparent Wired Controller
- Alle Xbox Controller Angebote
Speicher
- WD_BLACK C50-Erweiterungskarte für Xbox 1 TB – 115,99 €
- Alle Festplatten und Speicherkarten im Angebot
Headsets
- Alle Xbox Headset Angebote
- Alle Xbox Astro & Logitech Angebote
- Alle Xbox Seagate Angebote
- Alle Xbox Razer Angebote
- Alle Xbox SteelSeries Angebote
- Alle Xbox Turtle Beach Angebote
- Alle Thrustmaster Angebote
Filme
- Alien 40th (4K Ultra-HD) (+ Blu-ray 2D)
- Harry Potter 4K Ultra-HD Complete Collection [Blu-ray]
- Harry Potter: The Complete Collection [Blu-ray]
- Alle Filme Angebote
Angebote nach Kategorie
- Alle Xbox Angebote
- Alle Xbox Spiele Angebote
- Alle Xbox Spiele Download Angebote
- Alle Xbox Controller Angebote
- Alle Xbox Headset Angebote
- Alle Xbox Konsolen Zubehör Angebote
- Alle Xbox Racing Wheel & Zubehör Angebote
- Alle Xbox Astro & Logitech Angebote
- Alle Xbox Seagate Angebote
- Alle Xbox Razer Angebote
- Alle Xbox SteelSeries Angebote
- Alle Xbox Turtle Beach Angebote
- Alle Thrustmaster Angebote
- Alle Sony Angebote
- Alle PlayStation Angebote
- Alle PlayStation Spiele Angebote
- Alle Nintendo Angebote
- Alle Nintendo Spiele Angebote
- Alle Festplatten und Speicherkarten im Angebot
- Alle Gaming Zubehör Angebote
- Alle Gaming Deko Angebote
- Alle Gaming Monitor Angebote
- Alle LG OLED Angebote
- Alle OLED-TV-Angebote
Noch mehr Angebote
- Alle Xbox Headset Angebote
- Alle Xbox Controller Angebote
- Alle Xbox Spiele Angebote
- Alle Spiele von Ubisoft
Weitere Angebote:
= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.
6 Kommentare AddedMitdiskutieren
Das Xbox 360 Klemmbausteinset sieht ja mal geil aus!
Macht auch Spaß es aufzubauen. Erinnert an glorreiche Zeiten..
Nichts das einen vom Hocker haut. War mal besser vor Jahren. Der Prime Day ist gefühlt auch nurnoch Amazons Resterampe
Warum keine Xbox-Konsolen im Angebot bzw. rabattiert?
Sieht ja nicht besonders aus, der Standardcontroller für 47,99€ war auch schon günstiger.
Mal schauen, ob Filme von meiner WL gute Angebote haben. Ansonsten vielleicht noch Switch Spiel für meine Mo.
Die XB Sachen, die mich interessieren, habe ich bereits Digital. Nur fürs Regal sind mir dann selbst 10+ zuviel.