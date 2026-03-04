Anzeige – Deals & Sales: Audible startet mit starken Angeboten durch

Aktuell rückt Audible zwei zentrale Deal-Optionen in den Vordergrund. Die kostenlose Testversion des Standardmodells ermöglicht einen unverbindlichen Einstieg in das Angebot des Dienstes.

Interessenten erhalten damit die Gelegenheit, den Katalog zu erkunden und die Struktur des Programms kennenzulernen, bevor sie sich für eine Mitgliedschaft entscheiden. Die Testphase dient als Zugangspunkt zu einem Modell, das auf langfristige Nutzung ausgelegt ist und den Fokus auf eine breite Auswahl legt.

Parallel dazu steht die reguläre Standard-Mitgliedschaft bereit, die einen unbegrenzten werbefreien Zugriff auf einen ausgewählten Katalog von Audible Originals bietet.

Fast zweihundert Titel, die zuvor auf Wondery Plus verfügbar waren, sind nun Teil dieses Angebots. Frühere Veröffentlichungen bleiben allgemein zugänglich, doch werbefreies Hören und früher Zugang sind ausschließlich Mitgliedern vorbehalten. Zusätzlich erhalten Abonnenten jeden Monat einen Titel, der dauerhaft im eigenen Bestand bleibt, solange die Mitgliedschaft aktiv ist.

Der Standard-Plan richtet sich an Hörer, die einen erschwinglichen Einstieg suchen oder sich für aktuelle Bestseller interessieren. Die Kombination aus dauerhaftem Zugriff auf einen monatlichen Titel und einem stetig wachsenden werbefreien Katalog bildet die Grundlage eines Modells, das sowohl für neue Nutzer als auch für erfahrene Hörbuchfreunde attraktiv gestaltet ist. Die Struktur des Angebots soll verdeutlichen, wie flexibel der Dienst genutzt werden kann und welche Bandbreite an Inhalten zur Verfügung steht.