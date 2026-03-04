Anzeige – Deals & Sales: Audible startet mit starken Angeboten durch

Aktuell rückt Audible zwei zentrale Deal-Optionen in den Vordergrund. Die kostenlose Testversion des Standardmodells ermöglicht einen unverbindlichen Einstieg in das Angebot des Dienstes.
Interessenten erhalten damit die Gelegenheit, den Katalog zu erkunden und die Struktur des Programms kennenzulernen, bevor sie sich für eine Mitgliedschaft entscheiden. Die Testphase dient als Zugangspunkt zu einem Modell, das auf langfristige Nutzung ausgelegt ist und den Fokus auf eine breite Auswahl legt.
Parallel dazu steht die reguläre Standard-Mitgliedschaft bereit, die einen unbegrenzten werbefreien Zugriff auf einen ausgewählten Katalog von Audible Originals bietet.
Fast zweihundert Titel, die zuvor auf Wondery Plus verfügbar waren, sind nun Teil dieses Angebots. Frühere Veröffentlichungen bleiben allgemein zugänglich, doch werbefreies Hören und früher Zugang sind ausschließlich Mitgliedern vorbehalten. Zusätzlich erhalten Abonnenten jeden Monat einen Titel, der dauerhaft im eigenen Bestand bleibt, solange die Mitgliedschaft aktiv ist.
Der Standard-Plan richtet sich an Hörer, die einen erschwinglichen Einstieg suchen oder sich für aktuelle Bestseller interessieren. Die Kombination aus dauerhaftem Zugriff auf einen monatlichen Titel und einem stetig wachsenden werbefreien Katalog bildet die Grundlage eines Modells, das sowohl für neue Nutzer als auch für erfahrene Hörbuchfreunde attraktiv gestaltet ist. Die Struktur des Angebots soll verdeutlichen, wie flexibel der Dienst genutzt werden kann und welche Bandbreite an Inhalten zur Verfügung steht.
audible… das ist für mich zum einschlafen geeignet 😁
Muss mein Audible diesen Monat noch kündigen, mein drei Monate für je 99 Cent Deal ist ausgelaufen.
Erstmal die ganzen neuen Bücher weghören.
Buch Tipp: wer auf Steam Punk, viktorianisches Setting, Werwölfe und Vampire steht.
Da kann ich die Lady Alexia Reihe von Gail Carriger empfehlen. Bin ich seit vielen Jahren absoluter Fan von und hab alles von der Autorin physisch – selbst den Manga zu Lady Alexia (Soulless im Original). Die deutsche Audible Stimme von den Büchern ist auch mega angenehm zu hören.
Der erste Band heißt Glühende Dunkelheit.
den Deal hatte ich auch xD
Vielleicht probiere ich es mal aus, lese aber lieber selbst.
Find Audible mega praktisch, weil du halt was anderes nebenbei machen kannst.
Hör es viel beim zeichnen oder stumpfen Sachen wie cutten und riggen.
Wie gut ich ein Buch hören kann, hängt aber sehr vom Sprecher ab und wie sehr diese atmen. Die meisten Produktionen scheinen das Atmen auch rauszufiltern, da hörst du kaum bis gar nichts.
Ich liebe die Smaragdstadt Bücher von Wolkow und bei Audible werden die von Katharina Thalbach vorgelesen – also eigentlich win win. Leider nein.. kann die nicht hören, ihre Atmung ist so extrem, da werde ich aggressiv..
Mein Abo läuft jetzt erstmal aus. Ich finde die App ja furchtbar unübersichtlich.
Der Deal ist aber sehr gut. 😀
Bin mit meinem tolino zufrieden, schlaf ik och jut bei ein während dem Lesen 😅✌🏻
Standard ist irgendwie kompletter Müll nach der Beschreibung. 1 Hörbuch pro Monat vs unendlich viele für nur 3,- Differenz? Dazu noch Guthaben für den dauerhaften Kauf. Bringt irgendwie deutlich mehr.
Audible nutze ich überhaupt nicht und werde es auch nicht 😅