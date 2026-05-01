Anzeige – Deals & Sales: Battlefield Hardline fliegt bald aus den Stores – Ultimate Edition jetzt für 1,99 € erhältlich

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Battlefield Hardline wird bald aus den Stores entfernt – Ultimate Edition aktuell für 1,99 € erhältlich.

Kurz vor der Entfernung aus den digitalen Stores ist Battlefield Hardline aktuell stark reduziert erhältlich, wodurch sich Spielern die Möglichkeit bietet, den Titel noch einmal zu einem deutlich vergünstigten Preis zu sichern.

Die Ultimate Edition wird derzeit für nur 1,99 € angeboten und umfasst neben der Deluxe Edition auch sämtliche Premium-Inhalte, die zusätzliche Erweiterungen und exklusive Gegenstände freischalten.

Im Vergleich zu anderen Teilen der Reihe setzt Battlefield Hardline auf ein alternatives Szenario, das sich rund um den Kampf zwischen Polizei und Verbrechern dreht und sich dabei an klassischen Krimiserien orientiert.

Neben einer storybasierten Einzelspieler-Kampagne bietet der Titel auch einen Multiplayer-Modus mit eigenen Spielmodi, Karten und Mechaniken, die sich klar vom militärischen Fokus anderer Battlefield-Spiele unterscheiden.

Mit der bevorstehenden Entfernung aus den Stores dürfte dieses Angebot eine der letzten Gelegenheiten darstellen, den Shooter inklusive aller Inhalte in digitaler Form zu erwerben.

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18 Kommentare Added

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  2. Rotten 119725 XP Scorpio King Rang 4 | 01.05.2026 - 11:44 Uhr

    Danke für die Info 😅 is schon seit ner weile im Besitz un wartet darauf gespielt zu werden 😹✌🏻

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  4. kleineAmeise 161530 XP First Star Bronze | 01.05.2026 - 13:16 Uhr

    Und die normale Version für 0,99€!
    Lohnt sich auf jeden Fall. Einfache Kampagne toll inszeniert für zwischendurch. ✓

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