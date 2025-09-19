Anzeige – Deals & Sales: Controller-Deal mit 20 % auf Xbox Wireless Controller

Vom 19. bis 30. September gibt es ein echtes Highlight: 20 % Rabatt auf alle Xbox Wireless Controller im Microsoft Store!
Egal, ob ihr einen zweiten Controller für Multiplayer benötigt, einen stylishen neuen Look sucht oder einfach euren alten ersetzen wollt – jetzt ist der perfekte Zeitpunkt.
Die Xbox Wireless Controller sind bekannt für ihr präzises Handling, ergonomisches Design und zuverlässige Verbindung. Nicht nur mit der Xbox, sondern auch fast allen anderen Bluetooth fähigen Geräten, wie Smartphones, Fernsehr oder Tablets. Und mit der großen Auswahl an Farben und Sondereditionen findet ihr garantiert den passenden Style für euer Setup.
15 Kommentare AddedMitdiskutieren
Sind auf Amazon trotzdem weiterhin günstiger
Definitiv nicht attraktiv genug um zuzuschlagen
Ist eigentlich nur für Rewards Kunden interessant.
Danke für den Tipp.
Vlt greife ich beim Pulse Cipher Special Edition zu
Das war doch schon länger ein Vorteil, den man in der Game Pass App aktivieren musste.
52 € für den Standard Controller finde ich einen super Preis.👍 Viel billiger bekommt man die kaum noch.
Xbox Wireless Controller – DOOM: The Dark Ages Limited Edition, sollte man einpacken
Das werde ich auch machen😉
Ich mag ihn lieber ausgepackt im Regal 😉
Der war gut👍😂👍
Auch ich kann den wunderschönen DOOM: The Dark Ages Limited Edition Controller empfehlen zu dem Preis. In echt sieht der noch schöner aus.
ich hab auch schon insgesamt drei!alle für je 40 damals geschossen!
40 € ist auch irgendwie der Sweetspot für nen Controller, finde ich.
Ok, selbst mim 20% Rabat nich zu viel.
Schade, aber eigendlich auch egal da i so oder so sogut wie nur mim Elite unterwegs bin und mir daher der beiliegende dadurch sehr lange halt.