Anzeige – Deals & Sales: Controller-Deal mit 20 % auf Xbox Wireless Controller

Eine neue Aktion im Microsoft Store beschert euch 20 % Rabatt auf alle Xbox Wireless Controller. Jetzt zuschlagen!

Vom 19. bis 30. September gibt es ein echtes Highlight: 20 % Rabatt auf alle Xbox Wireless Controller im Microsoft Store!

Egal, ob ihr einen zweiten Controller für Multiplayer benötigt, einen stylishen neuen Look sucht oder einfach euren alten ersetzen wollt – jetzt ist der perfekte Zeitpunkt.

Die Xbox Wireless Controller sind bekannt für ihr präzises Handling, ergonomisches Design und zuverlässige Verbindung. Nicht nur mit der Xbox, sondern auch fast allen anderen Bluetooth fähigen Geräten, wie Smartphones, Fernsehr oder Tablets. Und mit der großen Auswahl an Farben und Sondereditionen findet ihr garantiert den passenden Style für euer Setup.

  3. Katanameister 200600 XP Xboxdynasty Veteran Bronze | 19.09.2025 - 12:38 Uhr

    Das war doch schon länger ein Vorteil, den man in der Game Pass App aktivieren musste.

    0
  4. shadow moses 400970 XP Xboxdynasty Veteran Onyx | 19.09.2025 - 13:06 Uhr

    52 € für den Standard Controller finde ich einen super Preis.👍 Viel billiger bekommt man die kaum noch.

    0
  5. Z0RN 488800 XP Xboxdynasty MVP Bronze | 19.09.2025 - 13:13 Uhr

    Xbox Wireless Controller – DOOM: The Dark Ages Limited Edition, sollte man einpacken

    0
  6. Robilein 1155170 XP Xboxdynasty Legend Gold | 19.09.2025 - 13:16 Uhr

    Auch ich kann den wunderschönen DOOM: The Dark Ages Limited Edition Controller empfehlen zu dem Preis. In echt sieht der noch schöner aus.

    0
  8. Proxy 9435 XP Beginner Level 4 | 19.09.2025 - 14:05 Uhr

    Ok, selbst mim 20% Rabat nich zu viel.
    Schade, aber eigendlich auch egal da i so oder so sogut wie nur mim Elite unterwegs bin und mir daher der beiliegende dadurch sehr lange halt.

    0

