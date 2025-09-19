Anzeige – Deals & Sales: Controller-Deal mit 20 % auf Xbox Wireless Controller

Eine neue Aktion im Microsoft Store beschert euch 20 % Rabatt auf alle Xbox Wireless Controller. Jetzt zuschlagen!

Vom 19. bis 30. September gibt es ein echtes Highlight: 20 % Rabatt auf alle Xbox Wireless Controller im Microsoft Store!

Egal, ob ihr einen zweiten Controller für Multiplayer benötigt, einen stylishen neuen Look sucht oder einfach euren alten ersetzen wollt – jetzt ist der perfekte Zeitpunkt.

Die Xbox Wireless Controller sind bekannt für ihr präzises Handling, ergonomisches Design und zuverlässige Verbindung. Nicht nur mit der Xbox, sondern auch fast allen anderen Bluetooth fähigen Geräten, wie Smartphones, Fernsehr oder Tablets. Und mit der großen Auswahl an Farben und Sondereditionen findet ihr garantiert den passenden Style für euer Setup.