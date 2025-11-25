Anzeige – Deals & Sales: Das Upgrade für Gamer – Black Friday im Microsoft Store

Der Black Friday steht vor der Tür – und für alle Xbox-Fans bedeutet das die perfekte Gelegenheit, dein Gaming-Setup zu erweitern und dabei kräftig zu sparen.

Im Microsoft Store warten exklusive Angebote, die nicht nur preislich überzeugen, sondern auch mit Vorteilen punkten, die ihr anderswo nicht findest.

Gaming ist mehr als nur ein Hobby – es ist Leidenschaft, Community und Erlebnis. Mit den richtigen Tools wird euer Spielerlebnis noch intensiver.

Die Black Friday Highlights im Detail:

20 % Rabatt auf Xbox Wireless Controller

Sichert euch euren Lieblingscontroller in verschiedenen Farben und Designs – perfekt für Multiplayer-Sessions oder als Upgrade für euer aktuelles Setup.

Certified Refurbished Konsolen – jetzt noch günstiger!

Hochwertig geprüft, technisch einwandfrei und deutlich günstiger. Ideal für alle, die Qualität wollen, aber sparen möchten.

Xbox Series X 2TB Galaxy Black Special Edition

Exklusiv im Microsoft Store: Mehr Speicher, einzigartiges Design und die volle Power für Next-Gen-Gaming.

Trade-In-Aktion bis 22. Dezember

Tauscht eine berechtigte alte Konsole ein und erhaltet bis zu 70 € Cashback. Nutzt diese Chance clever, um euch eure neue Konsole noch günstiger zu sichern!

Xbox Design Lab – Zwei starke Aktionen für euch! Kostenlose Gravur: Vom 28.11. bis 12.12. könnt ihr euren individuell gestalteten Controller mit einer persönlichen Gravur versehen – gratis! Rabatt-Aktion: Vom 27.11. bis 31.12. erhaltet ihr bis zu 20 % Rabatt auf ausgewählte Designs.



Kostenlose Gravur im Xbox Design Lab – nur vom 28.11. bis 12.12.

Gestaltet euren Controller individuell – mit Farben, Mustern und jetzt sogar einer persönlichen Gravur. So wird euer Gaming-Equipment wirklich einzigartig.

Natürlich gibt es am Black Friday viele Angebote. Aber warum solltet ihr gerade im Microsoft Store kaufen? Ganz einfach: mehr Sicherheit, mehr Service, mehr Vertrauen. Ihr profitiert von Vorteilen, die euch echte Freiheit beim Shoppen geben:

Kostenlose Rückgabe bis 31. Januar 2026

Ihr seid euch nicht sicher? Kein Problem – stressfreies Shoppen ohne Risiko.

Erweitertes Preisversprechen

Findet ihr später ein besseres Angebot, passt Microsoft den Preis an – bis 31. Januar 2026.

Microsoft Extended Hardware Service

Bis zu drei Jahre Schutz vor mechanischen Schäden für deine Gaming-Hardware.

Die Angebote sind zeitlich begrenzt – und die besten Deals sind schnell vergriffen. Nutzt die Chance, bevor es zu spät ist. Black Friday ist mehr als ein Shopping-Event – es ist deine Gelegenheit, euch für die kommenden Gaming-Momente perfekt auszustatten.

Jetzt entdecken und deinen Upgrade-Moment sichern!