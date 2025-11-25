Anzeige – Deals & Sales: Das Upgrade für Gamer – Black Friday im Microsoft Store

Der Black Friday steht vor der Tür – und für alle Xbox-Fans bedeutet das die perfekte Gelegenheit, dein Gaming-Setup zu erweitern und dabei kräftig zu sparen.
Im Microsoft Store warten exklusive Angebote, die nicht nur preislich überzeugen, sondern auch mit Vorteilen punkten, die ihr anderswo nicht findest.
Gaming ist mehr als nur ein Hobby – es ist Leidenschaft, Community und Erlebnis. Mit den richtigen Tools wird euer Spielerlebnis noch intensiver.
Die Black Friday Highlights im Detail:
- 20 % Rabatt auf Xbox Wireless Controller
Sichert euch euren Lieblingscontroller in verschiedenen Farben und Designs – perfekt für Multiplayer-Sessions oder als Upgrade für euer aktuelles Setup.
- Certified Refurbished Konsolen – jetzt noch günstiger!
Hochwertig geprüft, technisch einwandfrei und deutlich günstiger. Ideal für alle, die Qualität wollen, aber sparen möchten.
- Xbox Series X 2TB Galaxy Black Special Edition
Exklusiv im Microsoft Store: Mehr Speicher, einzigartiges Design und die volle Power für Next-Gen-Gaming.
- Trade-In-Aktion bis 22. Dezember
Tauscht eine berechtigte alte Konsole ein und erhaltet bis zu 70 € Cashback. Nutzt diese Chance clever, um euch eure neue Konsole noch günstiger zu sichern!
- Xbox Design Lab – Zwei starke Aktionen für euch!
- Kostenlose Gravur: Vom 28.11. bis 12.12. könnt ihr euren individuell gestalteten Controller mit einer persönlichen Gravur versehen – gratis!
- Rabatt-Aktion: Vom 27.11. bis 31.12. erhaltet ihr bis zu 20 % Rabatt auf ausgewählte Designs.
- Kostenlose Gravur im Xbox Design Lab – nur vom 28.11. bis 12.12.
Gestaltet euren Controller individuell – mit Farben, Mustern und jetzt sogar einer persönlichen Gravur. So wird euer Gaming-Equipment wirklich einzigartig.
Natürlich gibt es am Black Friday viele Angebote. Aber warum solltet ihr gerade im Microsoft Store kaufen? Ganz einfach: mehr Sicherheit, mehr Service, mehr Vertrauen. Ihr profitiert von Vorteilen, die euch echte Freiheit beim Shoppen geben:
- Kostenlose Rückgabe bis 31. Januar 2026
Ihr seid euch nicht sicher? Kein Problem – stressfreies Shoppen ohne Risiko.
- Erweitertes Preisversprechen
Findet ihr später ein besseres Angebot, passt Microsoft den Preis an – bis 31. Januar 2026.
- Microsoft Extended Hardware Service
Bis zu drei Jahre Schutz vor mechanischen Schäden für deine Gaming-Hardware.
Die Angebote sind zeitlich begrenzt – und die besten Deals sind schnell vergriffen. Nutzt die Chance, bevor es zu spät ist. Black Friday ist mehr als ein Shopping-Event – es ist deine Gelegenheit, euch für die kommenden Gaming-Momente perfekt auszustatten.
Jetzt entdecken und deinen Upgrade-Moment sichern!
13 Kommentare AddedMitdiskutieren
Preislich wären nur die Standardcontroller für mich interessant.
Geht mir genauso 😅✌🏻
Der DOOM-Controller auch 🙂
Der auch, bekommt man nirgendwo mehr für den Preis.
Keine Ahnung da hole ich mir lieber ein Spiel
Tolle Sache von Microsoft 😅 danke für die Info ✌🏻
Wusste gar nicht das die auch ein Trade in haben, danke
350 € für eine gebraucht Series s mit 1Tb speicher 😄.
Gerade wenn ich die Black Friday Preise von Sony ansehe, ist das doch irgendwie ein Witz. Für die 2 TB-Version bekommt man gerade ja sogar PS5 Pro.
Hab auf n richtigen Rabatt im Design Lab gehofft und nicht auf ne kostenlose Gravur.
Kommt noch:
„Vom 27.11. bis 31.12. erhaltet ihr bis zu 20 % Rabatt auf ausgewählte Designs.“
Besonders wichtig finde ich zu erwähnen, dass der Verkauf der Galaxy Edition auf 1 Gerät pro Kunde beschränkt ist. Da ist Beeilung geboten. 🙂
Ich werde mir nichts kaufen 🤭.