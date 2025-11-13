Anzeige – Deals & Sales: Die ersten Amazon Black Friday Angebote sind früher da

Ja echt jetzt! Die ersten Angebote zur Amazon Black Friday-Aktion sind bereits online.

Die ersten Angebote zur Amazon Black Friday-Aktion sind bereits online. Rabatte von bis zu 70 % auf Lebensmittel & Getränke. Bis 60 % Ersparnis im Beauty-Bereich (Körper-, Haarpflege, Parfüm) bereits verfügbar.

Außerdem erhaltet ihr zwei Echo Show 5 (Neueste Generation) Geräte zum Preis von einem! Nutzt dazu den Aktionscode ECHOSHOW5 im Warenkorb.

Technik- und Haushaltsgeräte sind ebenfalls früher reduziert: z. B. Aktionen mit Smartwatches, Kaffeevollautomaten und dazu gleich Schwiizer Schüümli Crema-Kaffeebohnen. Auch zahlreiche Amazon-Geräte sind im Black Friday Sale verfügbar.

Während wir durch die Angebote stöbern und uns ein paar neue Boxershorts gönnen und eine riesige Packung M&M’s gleich dazu, gibt es hier noch mehr Auswahl.

