Anzeige – Deals & Sales: Drastische Rabatte auf alle Forza Horizon 6-Editionen

Forza Horizon 6 taucht vor dem offiziellen Marktstart bereits mit deutlichen Preisabschlägen auf.

Bei ersten digitalen Angeboten für Forza Horizon 6 zeichnet sich bereits vor dem breiten Marktstart ein deutliches Preisgefälle gegenüber der unverbindlichen Preisempfehlung ab.

Auf der Handelsplattform Eneba werden mehrere Editionen des Rennspiels aktuell unter UVP gelistet. Die Premium Edition wird demnach für rund 80 Euro statt 120 Euro angeboten. Die Deluxe Edition liegt bei etwa 65 Euro statt 100 Euro, während die Standard Edition für rund 45 Euro statt 70 Euro gelistet ist. Auch das Premium Upgrade wird mit etwa 45 Euro statt 60 Euro aufgeführt, was vor allem für Xbox Game Pass Ultimate-Abonnenten interessant ist.

Bei den Keys handelt es sich um Global-, bzw. Europe-Keys, das heißt, dass eine VPN-Verbindung nicht nötig ist und ihr die Codes ganz einfach bspw. in eurer Xbox-Konsole aktivieren könnt.

Wer das Premium Upgrade Bundle kauft, kann Forza Horizon 6 mit Xbox Game Pass Ultimate-Abonnement ab dem 15. Mai 2026 spielen und muss nicht bis zum 19. Mai warten.

Das steckt im Forza Horizon 6 Premium Upgrade

Early Access : Vier Tage früher spielen, ab 15. Mai (auch mit Xbox Game Pass Ultimate)

: Vier Tage früher spielen, ab 15. Mai (auch mit Xbox Game Pass Ultimate) Zwei Premium‑Erweiterungen nach dem Launch

nach dem Launch VIP‑Mitgliedschaft Doppelte Credits als Rennbelohnung 3 VIP-exklusive Forza Edition-Autos Einen wöchentlichen Bonus-Super-Wheelspin Besondere kosmetische Objekte

Welcome Pack 5 spezielle, bereits getunte Autos und einen Autogutschein, der gegen ein beliebiges Auto von der Autoshow eingelöst werden kann

Time Attack Car Pack 8 legendäre Autos – noch unbekannt

Car Pass 30 Fahrzeuge (wöchentlich ein neues)

Italian Passion Car Pack zusätzlich enthalten Ferrari 275 GTB4 Spider (1967) Ferrari F80 (2025) Alfa Romeo SE 048SP (1990) Alfa Romeo Giulia GTAm (2021)

zusätzlich enthalten

*Alle Angaben ohne Gewähr und können jederzeit vom Anbieter geändert werden.