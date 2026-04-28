Anzeige – Deals & Sales: Drastische Rabatte auf alle Forza Horizon 6-Editionen

Bei ersten digitalen Angeboten für Forza Horizon 6 zeichnet sich bereits vor dem breiten Marktstart ein deutliches Preisgefälle gegenüber der unverbindlichen Preisempfehlung ab.
Auf der Handelsplattform Eneba werden mehrere Editionen des Rennspiels aktuell unter UVP gelistet. Die Premium Edition wird demnach für rund 80 Euro statt 120 Euro angeboten. Die Deluxe Edition liegt bei etwa 65 Euro statt 100 Euro, während die Standard Edition für rund 45 Euro statt 70 Euro gelistet ist. Auch das Premium Upgrade wird mit etwa 45 Euro statt 60 Euro aufgeführt, was vor allem für Xbox Game Pass Ultimate-Abonnenten interessant ist.
- Forza Horizon 6 Premium Edition – 80,07 € + 14 % Cashback
- Forza Horizon 6 Deluxe Edition – 70,14 € + 14 % Cashback
- Forza Horizon 6 Standard Edition – 45,89 € + 14 % Cashback
- Forza Horizon 6 Premium Upgrade Bundle – 45,55 € + 14 % Cashback
Bei den Keys handelt es sich um Global-, bzw. Europe-Keys, das heißt, dass eine VPN-Verbindung nicht nötig ist und ihr die Codes ganz einfach bspw. in eurer Xbox-Konsole aktivieren könnt.
Wer das Premium Upgrade Bundle kauft, kann Forza Horizon 6 mit Xbox Game Pass Ultimate-Abonnement ab dem 15. Mai 2026 spielen und muss nicht bis zum 19. Mai warten.
Das steckt im Forza Horizon 6 Premium Upgrade
- Early Access: Vier Tage früher spielen, ab 15. Mai (auch mit Xbox Game Pass Ultimate)
- Zwei Premium‑Erweiterungen nach dem Launch
- VIP‑Mitgliedschaft
- Doppelte Credits als Rennbelohnung
- 3 VIP-exklusive Forza Edition-Autos
- Einen wöchentlichen Bonus-Super-Wheelspin
- Besondere kosmetische Objekte
- Welcome Pack
- 5 spezielle, bereits getunte Autos und einen Autogutschein, der gegen ein beliebiges Auto von der Autoshow eingelöst werden kann
- Time Attack Car Pack
- 8 legendäre Autos – noch unbekannt
- Car Pass
- 30 Fahrzeuge (wöchentlich ein neues)
- Italian Passion Car Pack zusätzlich enthalten
- Ferrari 275 GTB4 Spider (1967)
- Ferrari F80 (2025)
- Alfa Romeo SE 048SP (1990)
- Alfa Romeo Giulia GTAm (2021)
*Alle Angaben ohne Gewähr und können jederzeit vom Anbieter geändert werden.
53 Kommentare AddedMitdiskutieren
Das sind gute Preise, werde aber auch erstmal im Game Pass zocken.
Nicht schlecht das Angebot aber bringt mich persönlich Nichts ist nicht mein Spiel
Das ist ja kaum zu glauben, danke für den Tipp.
Ich denke ich werde mich diesmal mit Gamepass begnügen und hoffe auf nen guten Sale innerhalb eines Jahres…
Dann kann ich die Entscheidung auch noch was verschieben, ob ich auf/für Xbox oder Steam kaufe 😀
Muss mich entscheiden entweder den Premium Upgrade Pass oder den Controller. Beides geht nicht nahhh
Dann den Controller und das Game erstmal nur im Abo zocken. Aber der Controller dürfte ziemlich bald vergriffen sein, glaube ich. War bei FH5 auch so.
Ja und da habe ich mir oft in a… Gebissen das ich ihn nie gekauft hatte…
FH5 Fans ich sogar geiler, der hier sieht auch gut aus.
Das ist ein Schnapper.
Bei sowas wäre es besser zu wissen wie die DLCs werden. Zum Teil braucht man die überhaupt nicht. Ich zumindest. Mal wieder Lego?
Die DLC von FH4 und FH5 sind alle geil gewesen.
Nein bzw. Geschmackssache. Zum Beispiel diese Zusatzinsel bei Teil 4 hätte ich persönlich nicht gebraucht.
Ich fand auch nicht alle gut. Die Insel in FH 4 z.B. war auch nicht mein Ding und Hot Wheels in FH 5… naja… mau.
Da schlage ich natürlich für die 80€ Ultimate Edition zu 😊