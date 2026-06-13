Anzeige – Deals & Sales: EA SPORTS FC 26 für Xbox zur WM für nur 25,49 Euro erhältlich

Passend zum Start der Fußball-Weltmeisterschaft können Xbox-Spieler aktuell ein echtes Schnäppchen machen. Die EA SPORTS FC 26 Standard Edition für Xbox Series X|S und Xbox One ist derzeit bereits für nur 25,49 Euro erhältlich.

Damit fällt der Preis des aktuellen Fußballspiels deutlich unter die üblichen Verkaufswerte und bietet eine günstige Gelegenheit für alle, die pünktlich zur WM selbst auf den virtuellen Rasen zurückkehren möchten.

Die Disc-Version enthält die Xbox-Version des Spiels in deutscher Sprache und kann sowohl auf Xbox Series X als auch auf Xbox One genutzt werden. Gerade mit Blick auf die bevorstehenden internationalen Turniere dürfte EA SPORTS FC 26 in den kommenden Wochen wieder zahlreiche Spieler anlocken.

Wer Interesse hat, sollte allerdings nicht zu lange warten, da solche Aktionspreise erfahrungsgemäß nur für kurze Zeit verfügbar sind.