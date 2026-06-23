Anzeige – Deals & Sales: Elgato startet Prime Deals mit bis zu 30 % Rabatt auf Stream Deck, Mikrofone und Capture Cards

Elgato startet mit den sogenannten Prime Deals seine bislang größte Sommer-Aktion des Jahres. Im Zeitraum vom 23. bis 26. Juni bietet das Unternehmen Rabatte von bis zu 30 % auf ausgewählte Creator-Hardware – exklusiv über Amazon.

Im Fokus stehen Produkte für Content Creator, Streamer und Nutzer, die ihr Setup professionell erweitern oder optimieren möchten. Dazu gehören unter anderem Stream Decks, Mikrofone, Capture Cards sowie Zubehör für Beleuchtung und Produktion.

Zu den Angeboten zählen mehrere bekannte Produkte aus dem Elgato-Portfolio, die im Rahmen der Aktion deutlich reduziert erhältlich sind. Die Deals gelten nur für kurze Zeit und sind Teil der sommerlichen Rabattkampagne des Herstellers.

Alle Elgato-Angebote im Überblick

Amazon Prime Deal Days – Juni 2026

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