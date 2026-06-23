Anzeige – Deals & Sales: Elgato startet Prime Deals mit bis zu 30 % Rabatt auf Stream Deck, Mikrofone und Capture Cards

Elgato startet mit den sogenannten Prime Deals seine bislang größte Sommer-Aktion des Jahres. Im Zeitraum vom 23. bis 26. Juni bietet das Unternehmen Rabatte von bis zu 30 % auf ausgewählte Creator-Hardware – exklusiv über Amazon.
Im Fokus stehen Produkte für Content Creator, Streamer und Nutzer, die ihr Setup professionell erweitern oder optimieren möchten. Dazu gehören unter anderem Stream Decks, Mikrofone, Capture Cards sowie Zubehör für Beleuchtung und Produktion.
Zu den Angeboten zählen mehrere bekannte Produkte aus dem Elgato-Portfolio, die im Rahmen der Aktion deutlich reduziert erhältlich sind. Die Deals gelten nur für kurze Zeit und sind Teil der sommerlichen Rabattkampagne des Herstellers.
Alle Elgato-Angebote im Überblick
- Stream Deck MK.2 – bis zu 25 % Rabatt
- Stream Deck + – bis zu 25 % Rabatt
- Stream Deck Mini – reduziert im Angebot
- Prompter – bis zu 30 % Rabatt
- 4K X Capture Card – bis zu 25 % Rabatt
- 4K S Capture Card – reduziert im Angebot
- Wave:3 USB Mikrofon – reduziert im Angebot
- Wave DX XLR Mikrofon – reduziert im Angebot
- Mikrofonarme und Zubehör – Teil der Aktion
- Beleuchtung (z. B. Key Lights) – ebenfalls reduziert
Amazon Prime Deal Days – Juni 2026
Hardware
- SteelSeries Arctis Nova Pro Xbox
- SteelSeries Arctis Nova Pro Wireless
- SteelSeries Arctis Nova Pro
- Logitech G G920 Driving Force Gaming Rennlenkrad
- MEGA Xbox 360 Bauset
- Thrustmaster TCA Yoke Boeing Edition
- Scuf Instinct Pro
- Logitech Z906 5.1 Sound System
- Razer Kishi V2 für iPhone
- SteelSeries Arctis Nova 7X Wireless- Multi-Plattform Gaming-Headset
- WD_BLACK C50-Erweiterungskarte für Xbox 1 TB
Spiele
- Prince of Persia: The Lost Crown (Smart Delivery) [Xbox One, Xbox Series X]
- Lords of the Fallen Deluxe Edition (Xbox Series X)
- Hogwarts Legacy (Xbox One)
- Assassin’s Creed Mirage Launch Edition – [Xbox One, Xbox Series X]
- Anno 1800 Console Edition – [Xbox Series X]
- Noch mehr Spiele im Angebot
Xbox und Elite Core Controller
Speicher
Headsets
- SteelSeries Arctis Nova Pro Wireless
- SteelSeries Arctis Nova Pro Xbox
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2 Kommentare AddedMitdiskutieren
Stream Decks was es nicht alles gibt 🤔😅
Ich werde stark bleiben und passen.