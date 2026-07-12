Anzeige – Deals & Sales: Eneba bietet zeitlich begrenzte Rabatte auf PSN-Guthaben und Nintendo Switch Online

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PlayStation und Nintendo günstiger: Neue Blitz-Angebote bei Eneba gestartet.

Eneba hat neue Blitz-Deals gestartet und bietet für kurze Zeit Rabatte auf PlayStation-Guthaben sowie eine 12-monatige Nintendo Switch Online-Mitgliedschaft an. Die Angebote sind bis zum 13. Juli um 13:00 Uhr (MESZ) verfügbar.

Folgende Aktionen stehen aktuell bereit:

Wer eines der Angebote nutzen möchte, muss den jeweiligen Rabattcode während des Bestellvorgangs einlösen. Nach Ablauf der Aktion gelten wieder die regulären Preise.

Da es sich um zeitlich begrenzte Blitz-Angebote handelt, sollten Interessierte nicht zu lange warten, wenn sie sich das vergünstigte Guthaben oder die Mitgliedschaft sichern möchten.

= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.

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