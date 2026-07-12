Anzeige – Deals & Sales: Eneba bietet zeitlich begrenzte Rabatte auf PSN-Guthaben und Nintendo Switch Online

Eneba hat neue Blitz-Deals gestartet und bietet für kurze Zeit Rabatte auf PlayStation-Guthaben sowie eine 12-monatige Nintendo Switch Online-Mitgliedschaft an. Die Angebote sind bis zum 13. Juli um 13:00 Uhr (MESZ) verfügbar.

Folgende Aktionen stehen aktuell bereit:

Wer eines der Angebote nutzen möchte, muss den jeweiligen Rabattcode während des Bestellvorgangs einlösen. Nach Ablauf der Aktion gelten wieder die regulären Preise.

Da es sich um zeitlich begrenzte Blitz-Angebote handelt, sollten Interessierte nicht zu lange warten, wenn sie sich das vergünstigte Guthaben oder die Mitgliedschaft sichern möchten.