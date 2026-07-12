Anzeige – Deals & Sales: Eneba bietet zeitlich begrenzte Rabatte auf PSN-Guthaben und Nintendo Switch Online

Eneba hat neue Blitz-Deals gestartet und bietet für kurze Zeit Rabatte auf PlayStation-Guthaben sowie eine 12-monatige Nintendo Switch Online-Mitgliedschaft an. Die Angebote sind bis zum 13. Juli um 13:00 Uhr (MESZ) verfügbar.
Folgende Aktionen stehen aktuell bereit:
- PlayStation Network Card 100 Euro für 81,49 Euro
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Rabattcode: PSNDE100
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- Nintendo Switch Online – 12 Monate für 16,99 Euro
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Rabattcode: ITSAMEDEALIO
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Wer eines der Angebote nutzen möchte, muss den jeweiligen Rabattcode während des Bestellvorgangs einlösen. Nach Ablauf der Aktion gelten wieder die regulären Preise.
Da es sich um zeitlich begrenzte Blitz-Angebote handelt, sollten Interessierte nicht zu lange warten, wenn sie sich das vergünstigte Guthaben oder die Mitgliedschaft sichern möchten.
22 Kommentare AddedMitdiskutieren
Das nenne ich mal eine überaus saftige Ersparnis
Mit dem Code LUCKY7 gibt es nochmals 7% Rabatt oben drauf 👍