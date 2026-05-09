Anzeige – Deals & Sales: Eneba reduziert PSN-Guthaben und Spiele mit neuen Rabattcodes

Bei Eneba ist ab sofort eine neue Rabattaktion gestartet, bei der Spieler vergünstigtes PSN-Guthaben sowie Rabatte auf Spiele und DLCs erhalten können.
Besonders interessant fällt dabei das Angebot für die 100-Euro-PSN-Karte aus, die aktuell mit Rabattcode deutlich günstiger erhältlich ist.
Aktuelle Eneba-Angebote
100 € PSN Gift Card für 82,49 € Rabattcode:
DEPSN100.
16 % Rabatt auf Spiele und DLCs Rabattcode:
SpringGames.
Die Aktion läuft noch bis zum 11. Mai um 13:00 Uhr CET.
Zu den Angeboten
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4 Kommentare AddedMitdiskutieren
PlayStation Guthaben kann ich als Xbox und PC Spieler nicht gebrauchen.
Es ist ja nicht nur PSN Guthaben im Angebot. 🙂
Die Forza Horizon Standard- und Premiumedition sind richtig gute Angebote 👍.
Habe mir EA Play wegen NHL25 geholt. Das 26iger ist im Coop eine Katastrophe.