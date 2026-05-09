Anzeige – Deals & Sales: Eneba reduziert PSN-Guthaben und Spiele mit neuen Rabattcodes

Neue Rabattaktion bei Eneba mit PSN-Karten und Spiele-Angeboten gestartet.

Bei Eneba ist ab sofort eine neue Rabattaktion gestartet, bei der Spieler vergünstigtes PSN-Guthaben sowie Rabatte auf Spiele und DLCs erhalten können.

Besonders interessant fällt dabei das Angebot für die 100-Euro-PSN-Karte aus, die aktuell mit Rabattcode deutlich günstiger erhältlich ist.

Aktuelle Eneba-Angebote

100 € PSN Gift Card für 82,49 € Rabattcode: DEPSN100 .

16 % Rabatt auf Spiele und DLCs Rabattcode: SpringGames .

Die Aktion läuft noch bis zum 11. Mai um 13:00 Uhr CET.

Zu den Angeboten

*Alle Angaben ohne Gewähr und können jederzeit vom Anbieter geändert werden.