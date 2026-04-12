Anzeige – Deals & Sales: Eneba startet große Cashback-Aktion – jetzt bis zu 20 Prozent sichern

Eneba startet eine neue Rabattaktion und bietet bis zu 20 Prozent Cashback auf ausgewählte Inhalte.

Eneba hat eine neue Rabattaktion gestartet und bietet Spielern aktuell die Möglichkeit, sich bis zu 20 Prozent Cashback zu sichern. Die Aktion gilt für ausgewählte Inhalte und richtet sich an Käufer von Spielen, Guthaben und digitalen Produkten.

Mit dabei sind Spiele wie Forza Horizon 6 Premium, Crimson Desert, PSN-Guthaben oder Xbox Game Pass und Xbox-Guthaben.

Im Rahmen der Aktion erhalten Nutzer einen Teil ihres Einkaufswerts als Cashback zurück. Die genaue Höhe kann dabei variieren und hängt von den jeweiligen Angeboten und Produkten ab.

Die Aktion umfasst verschiedene Kategorien, darunter Spiele für unterschiedliche Plattformen sowie digitale Guthabenkarten.

Hier eine kleine Auswahl für euch:

Dadurch ergibt sich eine breite Auswahl an möglichen Deals, die im Aktionszeitraum genutzt werden können.

Zeitlich ist die Aktion bis zum 14. April begrenzt, weshalb sich ein Blick auf die aktuellen Angebote lohnt. Weitere Details zu Teilnahmebedingungen und konkreten Cashback-Werten werden direkt im Store angezeigt.

*Alle Angaben ohne Gewähr und können jederzeit vom Anbieter geändert werden.

Darüber hinaus laden wir euch herzlich ein, bei unseren Gewinnspielen mitzumachen: