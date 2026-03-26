Anzeige – Deals & Sales: Eneba Weekend Deals gestartet – Jetzt bis zu 15 Prozent auf Spiele sichern

Mit den aktuellen Weekend Deals startet Eneba eine zeitlich begrenzte Rabattaktion, die Spielern attraktive Preisnachlässe auf digitale Inhalte bietet.
Noch bis zum 30. März 2026 um 13:00 Uhr (MEZ) könnt ihr bei ausgewählten Angeboten über unsere Partnerlinks zuschlagen und damit diese Website am Leben halten!
Im Rahmen der Aktion erhalten Käufer 10 Prozent Rabatt auf PSN-Guthabenkarten. Dafür muss beim Kauf der Code
DEPSN10 verwendet werden.
Zusätzlich gewährt Eneba 15 Prozent Rabatt auf Spiele, sofern der Code
DEGAMES15 eingelöst wird.
Welche Angebote sind für euch interessant?
*Alle Angaben ohne Gewähr und können jederzeit vom Anbieter geändert werden. *Die Eneba-Preise sind mit ~ angegeben, weil sich je nach Angebot und Zahlungsmethode der Preis ändern kann.
Darüber hinaus laden wir euch herzlich ein, bei unseren Gewinnspielen mitzumachen – sammelt dazu heute noch doppelte XD-XP:
8 Kommentare AddedMitdiskutieren
Pragmata für steam wäre interessant wenns wen interessiert.
Aktuell rund 38,- pre Rabatt, pre Paypal.
Ich brauche Gamepass 😁
Danke für die Info ✌🏻 werd ik ma reinschauen
Aktuell mehr als genug mit dem Game Pass zu tun, trotzdem danke für die Info.
Bin aktuell versorgt, danke.
Wobei mich Pragmata echt reizen würde.
Rabatte und Gewinnspiele überall, ja ist dann heut scho Weihnachten
Dankeschön für die Info
Danke 🙏🏼