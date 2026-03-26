Anzeige – Deals & Sales: Eneba Weekend Deals gestartet – Jetzt bis zu 15 Prozent auf Spiele sichern

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Image: Crimson Desert

Eneba startet Weekend Deals mit bis zu 15 Prozent Rabatt auf Spiele und 10 Prozent auf PSN Guthaben – Aktion läuft bis 30. März.

Mit den aktuellen Weekend Deals startet Eneba eine zeitlich begrenzte Rabattaktion, die Spielern attraktive Preisnachlässe auf digitale Inhalte bietet.

Noch bis zum 30. März 2026 um 13:00 Uhr (MEZ) könnt ihr bei ausgewählten Angeboten über unsere Partnerlinks zuschlagen und damit diese Website am Leben halten!

Im Rahmen der Aktion erhalten Käufer 10 Prozent Rabatt auf PSN-Guthabenkarten. Dafür muss beim Kauf der Code DEPSN10 verwendet werden.

Zusätzlich gewährt Eneba 15 Prozent Rabatt auf Spiele, sofern der Code DEGAMES15 eingelöst wird.

Welche Angebote sind für euch interessant?

*Alle Angaben ohne Gewähr und können jederzeit vom Anbieter geändert werden. *Die Eneba-Preise sind mit ~ angegeben, weil sich je nach Angebot und Zahlungsmethode der Preis ändern kann.

Darüber hinaus laden wir euch herzlich ein, bei unseren Gewinnspielen mitzumachen – sammelt dazu heute noch doppelte XD-XP:

Crimson Desert Collector's Edition Gewinnspiel

= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.

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8 Kommentare Added

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  1. oldGamer 177120 XP P3P3 L3 P3W P3W Shot 3 | 26.03.2026 - 17:15 Uhr

    Pragmata für steam wäre interessant wenns wen interessiert.
    Aktuell rund 38,- pre Rabatt, pre Paypal.

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  3. Katanameister 368960 XP Xboxdynasty Veteran Platin | 26.03.2026 - 17:28 Uhr

    Aktuell mehr als genug mit dem Game Pass zu tun, trotzdem danke für die Info.

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  4. Drakeline6 200375 XP Xboxdynasty Veteran Bronze | 26.03.2026 - 17:29 Uhr

    Bin aktuell versorgt, danke.
    Wobei mich Pragmata echt reizen würde.

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  5. Thagor90 17520 XP Sandkastenhüpfer Level 4 | 26.03.2026 - 17:30 Uhr

    Rabatte und Gewinnspiele überall, ja ist dann heut scho Weihnachten

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