Anzeige – Deals & Sales: Eneba Weekend Deals gestartet – Jetzt bis zu 15 Prozent auf Spiele sichern

Eneba startet Weekend Deals mit bis zu 15 Prozent Rabatt auf Spiele und 10 Prozent auf PSN Guthaben – Aktion läuft bis 30. März.

Mit den aktuellen Weekend Deals startet Eneba eine zeitlich begrenzte Rabattaktion, die Spielern attraktive Preisnachlässe auf digitale Inhalte bietet.

Noch bis zum 30. März 2026 um 13:00 Uhr (MEZ) könnt ihr bei ausgewählten Angeboten über unsere Partnerlinks zuschlagen und damit diese Website am Leben halten!

Im Rahmen der Aktion erhalten Käufer 10 Prozent Rabatt auf PSN-Guthabenkarten. Dafür muss beim Kauf der Code DEPSN10 verwendet werden.

Zusätzlich gewährt Eneba 15 Prozent Rabatt auf Spiele, sofern der Code DEGAMES15 eingelöst wird.

Welche Angebote sind für euch interessant?

*Alle Angaben ohne Gewähr und können jederzeit vom Anbieter geändert werden. *Die Eneba-Preise sind mit ~ angegeben, weil sich je nach Angebot und Zahlungsmethode der Preis ändern kann.

Darüber hinaus laden wir euch herzlich ein, bei unseren Gewinnspielen mitzumachen – sammelt dazu heute noch doppelte XD-XP: