Anzeige – Deals & Sales: FC 26 Standard- und ICONS-Edition stark im Preis gesenkt

Spieler können sich aktuell gleich zwei stark reduzierte Angebote zu EA SPORTS FC 26 für Xbox sichern.
Sowohl die Standard Edition als auch die umfangreichere ICONS Edition werden derzeit deutlich günstiger angeboten.
Aktuelle Angebote
- EA SPORTS FC 26 Standard Edition
Xbox Series X/S / Xbox One | Disc |
Jetzt für 25,49 € statt
79,99 €
- FC 26 ICONS Edition
Xbox Series X/S / Xbox One | Download Code
Jetzt für 39,99 € statt
99,99 €
Vor allem die digitale ICONS Edition bietet mit dem hohen Preisnachlass eine interessante Option für Spieler, die zusätzliche Inhalte und Boni mitnehmen möchten.
Amazon Xbox Highlights
- Xbox Game Pass Ultimate
- Xbox Guthaben
- Elite Series 2 Controller
- Gaming Angebote
- OLED-TV Angebote
- Externe Festplatten
- Xbox Controller
- Xbox Headsets
- Xbox Restposten
- Xbox Bestseller
- Xbox Vorbestellungen
- Xbox Zubehör
- Xbox Spiele
- Mitgliedschaften und Guthaben
- Xbox Collector’s Editionen
- Xbox Steelbook Editionen
Die Angebote gelten nur für kurze Zeit beziehungsweise solange der Vorrat reicht.
*Alle Angaben ohne Gewähr und können jederzeit vom Anbieter geändert werden.
= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.
6 Kommentare AddedMitdiskutieren
Hab draus gelernt. 26 war schon ein Fehler bei 27 bin ich komplett raus
Das is schon ein großer Rabatt ✌🏻 fußball interessiert mich nur nit 😹
Richtig zufrieden bin ich auch nicht, hab lange kein FC gespielt jetzt mal FC26 und so viel hat sich gar nicht getan. Die Animationen und das Tempo /Spielgefühl /Physik finde ich hat sich kaum weiterentwickelt.
Auch geschenkt will ich das nicht zocken 😂
Die Zeiten sind lange vorbei, das ich das noch zocken würde.
Hab mir die Ps plus Version letzte woche heruntergeladen.
Das Spiel ist ok aber mehr als 20 € würde ich dafür nicht bezahlen.