Anzeige – Deals & Sales: FC 26 Standard- und ICONS-Edition stark im Preis gesenkt

EA SPORTS FC 26 für Xbox ist aktuell stark reduziert erhältlich.

Spieler können sich aktuell gleich zwei stark reduzierte Angebote zu EA SPORTS FC 26 für Xbox sichern.

Sowohl die Standard Edition als auch die umfangreichere ICONS Edition werden derzeit deutlich günstiger angeboten.

Aktuelle Angebote

EA SPORTS FC 26 Standard Edition

Xbox Series X/S / Xbox One | Disc |

Jetzt für 25,49 € statt 79,99 €

Xbox Series X/S / Xbox One | Disc | Jetzt für 25,49 € statt FC 26 ICONS Edition

Xbox Series X/S / Xbox One | Download Code

Jetzt für 39,99 € statt 99,99 €

Vor allem die digitale ICONS Edition bietet mit dem hohen Preisnachlass eine interessante Option für Spieler, die zusätzliche Inhalte und Boni mitnehmen möchten.

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Die Angebote gelten nur für kurze Zeit beziehungsweise solange der Vorrat reicht.

*Alle Angaben ohne Gewähr und können jederzeit vom Anbieter geändert werden.