Anzeige – Deals & Sales: FC 26 Standard- und ICONS-Edition stark im Preis gesenkt

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EA SPORTS FC 26 für Xbox ist aktuell stark reduziert erhältlich.

Spieler können sich aktuell gleich zwei stark reduzierte Angebote zu EA SPORTS FC 26 für Xbox sichern.

Sowohl die Standard Edition als auch die umfangreichere ICONS Edition werden derzeit deutlich günstiger angeboten.

Aktuelle Angebote

Vor allem die digitale ICONS Edition bietet mit dem hohen Preisnachlass eine interessante Option für Spieler, die zusätzliche Inhalte und Boni mitnehmen möchten.

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Die Angebote gelten nur für kurze Zeit beziehungsweise solange der Vorrat reicht.

*Alle Angaben ohne Gewähr und können jederzeit vom Anbieter geändert werden.

= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.

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6 Kommentare Added

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  2. Rotten 121265 XP Man-at-Arms Bronze | 09.05.2026 - 09:18 Uhr

    Das is schon ein großer Rabatt ✌🏻 fußball interessiert mich nur nit 😹

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  3. Devilsgift 135495 XP Elite-at-Arms Silber | 09.05.2026 - 09:20 Uhr

    Richtig zufrieden bin ich auch nicht, hab lange kein FC gespielt jetzt mal FC26 und so viel hat sich gar nicht getan. Die Animationen und das Tempo /Spielgefühl /Physik finde ich hat sich kaum weiterentwickelt.

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  6. Peter Quill 89690 XP Untouchable Star 4 | 09.05.2026 - 09:37 Uhr

    Hab mir die Ps plus Version letzte woche heruntergeladen.
    Das Spiel ist ok aber mehr als 20 € würde ich dafür nicht bezahlen.

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