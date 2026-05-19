Anzeige – Deals & Sales: Forza Horizon 6 Limited Edition Controller & Headset jetzt im Angebot

Passend zum Launch von Forza Horizon 6 sind jetzt zwei neue Limited Edition Zubehörprodukte im Angebot.
Der neue Wireless Controller im Forza-Horizon-Design ist für Xbox One, Xbox Series S, Xbox Series X sowie PC erhältlich und wird aktuell von 89,99 € auf 79,99 € reduziert angeboten.
Zusätzlich gibt es ein passendes Over-Ear Wireless Gaming Headset im gleichen Design, ebenfalls für Xbox-Konsolen und PC. Dieses wird von 134,99 € auf 119,99 € reduziert angeboten.
Microsoft erweitert damit das Hardware-Portfolio rund um den neuen Racing-Titel und setzt auf ein einheitliches Design für Spieler, die ihr Setup optisch an das Spiel anpassen möchten.
17 Kommentare AddedMitdiskutieren
Genau mein Ding der Controller 🕹️ denke der wird genauso teuer werden wie der von Forza Horizon 5, ist eh zu schade mit dem zu spielen. Eher ein Sammler Ding
Also alleine weil im Spiel kein einziger Dialog übersprungen werden kann ist der ein no Go für mich.