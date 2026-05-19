Anzeige – Deals & Sales: Forza Horizon 6 Limited Edition Controller & Headset jetzt im Angebot

Passend zum Launch von Forza Horizon 6 sind jetzt zwei neue Limited Edition Zubehörprodukte im Angebot.

Der neue Wireless Controller im Forza-Horizon-Design ist für Xbox One, Xbox Series S, Xbox Series X sowie PC erhältlich und wird aktuell von 89,99 € auf 79,99 € reduziert angeboten.

Zusätzlich gibt es ein passendes Over-Ear Wireless Gaming Headset im gleichen Design, ebenfalls für Xbox-Konsolen und PC. Dieses wird von 134,99 € auf 119,99 € reduziert angeboten.

Microsoft erweitert damit das Hardware-Portfolio rund um den neuen Racing-Titel und setzt auf ein einheitliches Design für Spieler, die ihr Setup optisch an das Spiel anpassen möchten.