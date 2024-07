Anzeige – Deals & Sales: Letzte Chance: Jetzt Xbox Game Pass Ultimate auf das Maximum aufstocken

Wie wir bereits berichtet haben, ist es bald nur noch möglich Xbox Game Pass bis zu 13 Monate aufzustocken und die Preise erhöhen sich auch noch. Also ist es allerhöchste Eisenbahn, dass ihr eure letzte Chance nutzt und jetzt auf bis zu 36 Monate Xbox Game Pass Ultimate aufstockt.

Damit ihr wisst, wie es funktioniert, haben wir weiter unten zwei Anleitungen für euch erstellt.

Letztlich funktioniert es so, dass ihr ohne laufendes Abo (also als Neukunde) 36 Monate Xbox Game Pass Core abschließt und dann auf Xbox Game Pass Ultimate wechselt, also einen Monat Xbox Game Pass Ultimate dazu kauft. Somit müsst ihr euch zuerst so günstig es geht Xbox Game Pass Core kaufen, was am besten mit VPN funktioniert.

Falls ihr aber ein bestehendes Abo habt, könnt ihr immerhin mit Xbox Game Pass Ultimate Codes günstig aufstocken!

Nutzt bei allen Bestellungen auf Eneba den Discount-Code: XDYNASTY12

Anleitung 1 – Neukunde / kein aktives Abo

36 Monate Xbox Game Pass Core mit VPN

Sobald ihr die Codes bei Eneba erhalten habt, müsst ihr diese via VPN in eurem Microsoft Account richtig eingeben.

Wie leicht das funktioniert, erklären wir euch hier.

VPN aktivieren und Codes eingeben

Ladet euch die App „Urban VPN“ kostenlos herunter Startet die Urban VPN App, wählt „India“ aus und drückt auf den Play-Button in der App Startet jetzt euren Browser, wechselt auf die Microsoft Seite zum Einlösen von Codes, und loggt euch mit eurem Profil ein Löst jetzt zuerst die drei Xbox Game Pass Core Codes zu je 12 Monaten ein Löst im Anschluss den 1 Monat Xbox Game Pass Ultimate Code ein Im Anschluss wird der Xbox Game Pass Core (36 Monate) in 25 Monate Xbox Game Pass Ultimate umgewandelt Durch weitere Xbox Game Pass Ultimate Codes kann dieser im Anschluss auf bis zu 36 Monate aufgestockt werden Auf der Microsoft Website könnt ihr unter „Dienste und Abonnements“ prüfen, ob alles geklappt hat

Xbox Game Pass Ultimate

Oder ihr geht hier wieder über VPN und kauft euch erneut Xbox Game Pass Ultimate bis ihr 36 Monate zusammen habt:

Auf der Microsoft Website könnt ihr unter „Dienste und Abonnements“ prüfen, ob alles geklappt hat.

Also nutzt eure Chance auf 36 Monate XGPU, bevor die Preiserhöhung und das Aufstockungslimit kommt!

Anleitung 2 – Aktives Abo

Falls ihr ein aktives Abo habt und dieses auch nicht vor dem 12. September ausläuft, dann könnt ihr nur durch den Kauf von Xbox Game Pass Ultimate Codes weiter aufstocken, oder ihr füllt einen zweiten Account als Neukunde für eure Heimkonsole auf.

Ihr könnt, wenn ihr möchtet, Codes via Eneba für eure Region kaufen oder via VPN noch günstigere Angebote sichern.

Xbox Game Pass Ultimate ohne VPN



Xbox Game Pass Ultimate Keys via VPN

Sobald ihr die Codes bei Eneba erhalten habt, müsst ihr diese via VPN in eurem Microsoft Account eingeben.

Wie leicht das funktioniert, erklären wir euch noch einmal hier.

VPN aktivieren und Codes eingeben

Ladet euch die App „Urban VPN“ kostenlos herunter Startet die Urban VPN App, wählt „India“ aus und drückt auf den Play-Button in der App Startet jetzt euren Browser, wechselt auf die Microsoft Seite zum Einlösen von Codes, und loggt euch mit eurem Profil ein Löst jetzt eure Xbox Game Pass Ultimate Codes ein, bis ihr maximal 36 Monate erreicht habt

*Die Preise sind mit ~ angegeben, weil sich je nach Angebot und Zahlungsmethode der Preis ändern kann. Alle Angaben ohne Gewähr.