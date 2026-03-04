Anzeige – Deals & Sales: Goat Simulator 3 Pre-Udder Edition für 14,- Euro

Die Goat Simulator 3 Pre‑Udder Edition ist bei Amazon Deutschland derzeit für 14,– erhältlich – ein deutlich reduzierter Preis für die physische Xbox Series X|S Version. Aktuell einer der günstigsten Preise für die Xbox‑Version.
Was die Pre‑Udder Edition bietet
- Vollständiges Spiel inklusive Pre‑Udder Bonusinhalten.
- Chaotische Open‑World‑Action mit Pilgor und neuen Ziegen.
- Lokaler und Online‑Coop für bis zu vier Spieler.
- Minispiele, Herausforderungen und eine größere, detailliertere Welt als im Vorgänger.
Danke für die Info ✌🏻😅 bin mit dem Spiel nit warm geworden 😅
Ist auch nicht mein Fall, zu abgedreht.