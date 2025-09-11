Anzeige – Deals & Sales: Grid Studio feiert Jubiläum mit großer Rabattaktion

Grid Studio startet seine große 5th Anniversary Sale Aktion und feiert damit das fünfjährige Bestehen des Unternehmens. Vom 11. bis 17. September (PT) haben alle Kunden die Möglichkeit, beim Einkauf kräftig zu sparen.
Während des Aktionszeitraums gibt es 20 % Rabatt auf das gesamte Sortiment, wenn ihr beim Checkout den Rabattcode GRID5 eingebt. Ausgenommen von der Aktion sind lediglich spezielle Angebote.
Die Anniversary Sale Woche gilt als größtes Event des Jahres für Grid Studio und bietet euch die Gelegenheit, hochwertige Produkte zu einem besonders günstigen Preis zu erwerben. Wer schon länger mit einem Kauf liebäugelt, sollte diese Aktion nicht verpassen, da sie nur für wenige Tage verfügbar ist.
Damit setzt Grid Studio ein klares Zeichen zum Jubiläum und bedankt sich bei allen treuen Kunden mit exklusiven Preisnachlässen. Der 5th Anniversary Sale ist somit die ideale Gelegenheit, sich begehrte Artikel zu sichern und gleichzeitig vom besonderen Jubiläumsrabatt zu profitieren.
Grid Studio – Special Deals
- GRID 4S:
$139→ $99 – GRID 4S
- GRID Game Boy Color:
$199→ $149 – GRID Game Boy Color
- GRID 1 (iPhone 2G):
$399→ $299 – GRID 1 (iPhone 2G)
- GRID NES Controller:
$169→ $99 – GRID NES Controller
- Alle Angebote zum 5. Jahrestag
Zu den Special-Deals gibt es hier die Bilder:
Damit ihr euch einen weiteren Eindruck von den Produkten machen könnt, gibt es hier noch einmal unsere Unboxing-Videos für euch:
Irgendwie finde ich das für kaputte Elektronik echt zu teuer… trotz Angebot.
Optisch hat et was 😅 funktioniert so ein kit eigentlich noch wenn ma es zusammen setzt? Nur für deko is et mir zu teuer 😅 sieht och komisch aus neben dem arcade Automaten 🐙
Schöne Sachen dabei, aber mir wäre es auch zu teuer.