Anzeige – Deals & Sales: Große 2K-Rabattaktion auf Xbox und Steam

2K wird dieses Jahr 20 Jahre alt! Zur Feier des Jubiläums gibt es einige der beliebtesten Titel und Franchises von 2K mit attraktiven Rabatten auf den Plattformen Xbox und Steam. Die Aktion umfasst einige der größten Hits aus der 2K-Bibliothek, von zeitlosen Klassikern wie Borderlands 3 und der Mafia Trilogy bis hin zu NBA 2K25 und WWE 2K24.

Exklusiv auf Steam gibt es das „20 for 20“ Bundle, das 20 der bekanntesten Klassiker von 2K enthält. Erlebt die besten Spiele aus der 2K-Bibliothek mit legendären Titeln wie Civilization IV, die originale Mafia, Borderlands: Game of the Year Edition, und vielen mehr!

Rabatte basieren auf der unverbindlichen Preisempfehlung von 2K. Nur digital. Xbox-Angebote enden am 17. Februar 2025. Steam-Angebote enden am 20. Februar 2025.

2K-Titel, die im Verkauf auf Steam inkludiert sind:

Bioshock Collection (80 % Rabatt)

Borderlands 3 (90 % Rabatt)

Borderlands Collection: Pandora’s Box (75 % Rabatt)

Civilization V Complete Edit (75 % Rabatt)

LEGO 2K Drive (60 % Rabatt)

Mafia 1 Definitive Edition (80 % Rabatt)

Mafia Trilogy (75 % Rabatt)

Marvel’s Midnight Suns (85 % Rabatt)

Marvel’s Midnight Suns Legendary Edition (80 % Rabatt)

NBA 2K25 All-Star Edition (65 % Rabatt)

NBA 2K25 Standard Edition (67 % Rabatt)

Risk of Rain (80 % Rabatt)

Risk of Rain 2 (67 % Rabatt)

The Quarry (85 % Rabatt)

The Quarry Deluxe Edition (85 % Rabatt)

Tiny Tina’s Wonderlands (80 % Rabatt)

Tiny Tina’s Wonderlands: Chaotic Great Edition (80 % Rabatt)

TopSpin 2K25 (67 % Rabatt)

TopSpin 2K25 Grand Slam Edition (67 % Rabatt)

WWE 2K24 (67 % Rabatt)

XCOM 2 (40 % Rabatt)

2K-Titel, die im Verkauf auf Microsoft inkludiert sind:

Bioshock Collection (80 % Rabatt)

Borderlands 3 (90 % Rabatt)

Borderlands Collection: Pandora’s Box (75 % Rabatt)

LEGO 2K Drive (60 % Rabatt)

Mafia 1 Definitive Edition (80 % Rabatt)

Mafia Trilogy (75 % Rabatt)

Marvel’s Midnight Suns (85 % Rabatt)

Marvel’s Midnight Suns Legendary Edition (80 % Rabatt)

NBA 2K25 All-Star Edition (65 % Rabatt)

NBA 2K25 Standard Edition (67 % Rabatt)

Risk of Rain (75 % Rabatt)

Risk of Rain 2 (75 % Rabatt)

The Quarry (85 % Rabatt für XB1) (86% Rabatt für XBS)

Tiny Tina’s Wonderlands (80 % Rabatt)

Tiny Tina’s Wonderlands: Chaotic Great Edition (80 % Rabatt)

TopSpin 2K25 (67 % Rabatt)

TopSpin 2K25 Grand Slam Edition (67 % Rabatt)

WWE 2K24 (75 % Rabatt)

XCOM 2 Collection (90 % Rabatt)