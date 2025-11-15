Anzeige – Deals & Sales: Große Preisnachlässe auf PSN-Guthaben, Xbox Game Pass Ultimate und neue Spiele

Eine neue Rabattaktion bei Eneba bietet euch bis zum 17. November um 13:00 CET attraktive Deals für PlayStation-, Xbox- und Multiplattform-Spieler. Beim Kauf einer 100-Euro-PSN-Guthabenkarte zahlt ihr mit dem Code DEPSN100 nur 80,99 Euro und könnt so kräftig bei kommenden Black-Friday-Angeboten im PlayStation Store sparen.

Für Xbox-Fans steht ebenfalls ein lohnendes Angebot bereit. Mit dem Code UltiEU sichert ihr euch einen Monat Xbox Game Pass Ultimate für 11,49 Euro und erhaltet damit Zugriff auf eine umfangreiche Spielebibliothek inklusive EA Play sowie Cloud Gaming.

Zusätzlich könnt ihr mit dem Rabattcode NewGames 13 Prozent Preisnachlass auf alle neuen Spiele und DLCs erhalten. Der Rabatt gilt außerdem für ältere Titel und ist damit sowohl für aktuelle Releases als auch für Vorbestellungen interessant.

Alle Angebote sind bis zum 17. November um 13:00 CET gültig und bieten euch eine ideale Möglichkeit, vor der großen Angebotswelle zum Black Friday bares Geld zu sparen.

Deal-Übersicht

(gültig bis 17. November, 13:00 CET):