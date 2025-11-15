Anzeige – Deals & Sales: Große Preisnachlässe auf PSN-Guthaben, Xbox Game Pass Ultimate und neue Spiele

Eine neue Rabattaktion bei Eneba bietet euch bis zum 17. November um 13:00 CET attraktive Deals für PlayStation-, Xbox- und Multiplattform-Spieler. Beim Kauf einer 100-Euro-PSN-Guthabenkarte zahlt ihr mit dem Code DEPSN100 nur 80,99 Euro und könnt so kräftig bei kommenden Black-Friday-Angeboten im PlayStation Store sparen.
Für Xbox-Fans steht ebenfalls ein lohnendes Angebot bereit. Mit dem Code UltiEU sichert ihr euch einen Monat Xbox Game Pass Ultimate für 11,49 Euro und erhaltet damit Zugriff auf eine umfangreiche Spielebibliothek inklusive EA Play sowie Cloud Gaming.
Zusätzlich könnt ihr mit dem Rabattcode NewGames 13 Prozent Preisnachlass auf alle neuen Spiele und DLCs erhalten. Der Rabatt gilt außerdem für ältere Titel und ist damit sowohl für aktuelle Releases als auch für Vorbestellungen interessant.
Alle Angebote sind bis zum 17. November um 13:00 CET gültig und bieten euch eine ideale Möglichkeit, vor der großen Angebotswelle zum Black Friday bares Geld zu sparen.
Deal-Übersicht
(gültig bis 17. November, 13:00 CET):
- €100 PSN Guthaben für nur €80,99
Rabattcode: DEPSN100
Perfekt zum Sparen bei Black Friday-Angeboten im PlayStation Store
- 1 Monat Xbox Game Pass Ultimate für €11,49
Rabattcode: UltiEU
Günstiger Zugriff auf hunderte Spiele, EA Play und Cloud Gaming
- 13 % Rabatt auf alle neuen Spiele & DLCs
Beispielsweise Call of Duty: Black Ops 7
Rabattcode: NewGames
Gilt auch für ältere Games & DLCs – ideal für Vorbestellungen oder neue Releases.
10 Kommentare
Gute Angebote, danke für die Info.
Sicher gute Angebote, aber ich warte eher daraus, meine Wunschliste beim Weihnachtssales nochmal was abzuarbeiten.
@Z0RN Keine Ahnung, ob es Absicht war, aber im Text steht nicht einmal das Wort „Eneba“. Wäre schon cool, wenn bei solchen Anzeigen recht früh steht, wo es die Angebote gibt.
Ist drin jetzt und normalerweise machen wir das auch immer. Ist einfach zu früh … 😔
Für 100€ Guthaben knapp 80€ bezahlen ist schon nicht schlecht.
Danke für die Info
Von wegen „Rabatt-Aktion“! Wiedermal hat Eneba schön die Preise hochgeschraubt! Ich beobachte das nun regelmäßig seit ein paar Wochen! Das sind für mich verbrecher! Sowas ist in Litauen wohl erlaubt😡🤬
Ist es nicht ne Plattform, auf der viele Verkäufer ihre Sachen anbieten können?
Bei jedem Spiel gibt es verschiedene Codes von verschiedenen Anbietern zu verschiedenen Preisen.
Preise ändern sich dann, wenn die Verkäufer (nicht die Plattform) ihren Preis anpassen oder bei einem Spiel komplett wegfallen, weil sie es nicht mehr anbieten. Dann gibt es nur noch die Codes und Preise der anderen Anbieter.
Und ganz davon abgesehen: Wo ist es denn zu den Konsumtagen nicht so?
Ein paar gute angebote.