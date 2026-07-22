Anzeige – Deals & Sales: Halo-Fans aufgepasst – Xbox Design Lab bietet 10 Prozent Rabatt auf Wunsch-Controller

Microsoft startet eine zeitlich begrenzte Rabattaktion im Xbox Design Lab. Spieler können beim Erstellen ihres persönlichen Xbox Wireless Controllers 10 Prozent sparen.

Mit dem Xbox Design Lab lassen sich Farben, Tasten, Sticks und weitere Designelemente individuell kombinieren. Passend zum Release von Halo: Campaign Evolved hebt Microsoft außerdem die Möglichkeit hervor, einen Controller im Stil des legendären Shooters zu gestalten und das Design an die eigene Spartan-Reise anzupassen.

Sichert euch also schnell 10 % Rabatt auf das komplette Xbox Design Lab-Angebot. Gestaltet dabei euren perfekten Halo-Controller für Halo: Campaign Evolved und entwerft einen Controller, der von eurer Spartan-Reise inspiriert ist, und macht ihn zu eurem ganz persönlichen Unikat.

Die Rabattaktion gilt nur für kurze Zeit. Wer sich einen individuell gestalteten Xbox-Controller sichern möchte, sollte daher nicht zu lange warten.