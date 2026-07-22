Anzeige – Deals & Sales: Halo-Fans aufgepasst – Xbox Design Lab bietet 10 Prozent Rabatt auf Wunsch-Controller

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Xbox Design Lab: 10 Prozent Rabatt auf individuelle Controller sichern.

Microsoft startet eine zeitlich begrenzte Rabattaktion im Xbox Design Lab. Spieler können beim Erstellen ihres persönlichen Xbox Wireless Controllers 10 Prozent sparen.

Mit dem Xbox Design Lab lassen sich Farben, Tasten, Sticks und weitere Designelemente individuell kombinieren. Passend zum Release von Halo: Campaign Evolved hebt Microsoft außerdem die Möglichkeit hervor, einen Controller im Stil des legendären Shooters zu gestalten und das Design an die eigene Spartan-Reise anzupassen.

Sichert euch also schnell 10 % Rabatt auf das komplette Xbox Design Lab-Angebot. Gestaltet dabei euren perfekten Halo-Controller für Halo: Campaign Evolved und entwerft einen Controller, der von eurer Spartan-Reise inspiriert ist, und macht ihn zu eurem ganz persönlichen Unikat.

Die Rabattaktion gilt nur für kurze Zeit. Wer sich einen individuell gestalteten Xbox-Controller sichern möchte, sollte daher nicht zu lange warten.

= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.

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15 Kommentare Added

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  1. Vayne1986 69045 XP Romper Domper Stomper | 22.07.2026 - 12:05 Uhr

    Brauche aktuell kein Controller. Aber Danke für die Info. 👍🏻

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  3. ZombieGott79 101540 XP Profi User | 22.07.2026 - 12:23 Uhr

    Ja hab noch genug Controller hier liegen . 3 mit Kabel und 10 vom Design lab . Glaube bis die alle Kaputt oder vom Stickdrift betroffen sind kann es Jahrzehnte dauern . Alle mit Hall Effect und 2 mit TMR Sticks.

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  4. DrFreaK666 320960 XP Xboxdynasty Veteran Gold | 22.07.2026 - 13:02 Uhr

    Geil. Nur viel zu viel Geld für ein Controller ohne Hall Effect Sticks und Trigger

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