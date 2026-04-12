Anzeige – Deals & Sales: Headsets, Controller, Games und mehr im Angebot

Amazon hat eine neue Rabattaktion gestartet und bietet aktuell zahlreiche Gaming-Produkte zu reduzierten Preisen an. Im Fokus stehen dabei Headsets, Controller, Spiele und weiteres Zubehör für verschiedene Plattformen.
Die Aktion umfasst eine breite Auswahl an Artikeln, wodurch sowohl Hardware als auch Software abgedeckt werden. Dazu zählen Eingabegeräte wie Controller, Audiozubehör wie Headsets sowie unterschiedliche Spiele aus verschiedenen Genres.
Die Angebote sind zeitlich begrenzt und können je nach Produkt variieren. Dadurch ergeben sich unterschiedliche Preisnachlässe, die sich je nach Kategorie und Verfügbarkeit unterscheiden.
Mit der aktuellen Aktion erweitert Amazon sein Gaming-Angebot und bietet Spielern die Möglichkeit, Zubehör und Spiele zu vergünstigten Konditionen zu erwerben.
Amazon – Angebote
- Turtle Beach Recon 70 Camo Green –
34,99 €– 21,59 €
- Turtle Beach Recon 70 Schwarz –
34,99 €– 22,78 €
- Turtle Beach Recon 70 Weiß –
34,99 €– 24,99 €
- Turtle Beach Atlas 200 Multiplatform Gaming Headset
- Turtle Beach Stealth 500 Arctic Camo Kabelloses Gaming Headset
- Turtle Beach Stealth 500 Schwarz Xbox Kabelloses Gaming Headset
- Turtle Beach Stealth 700 Kabelloses Multiplattform-Gaming-Headset
- Razer BlackShark V2 X – Premium Esports Gaming Headset
- Turtle Beach Rematch Core Ghost Schwarz Camo/Grün Controller –
29,99 €– 24,99 €
- Turtle Beach Victrix Pro BFG Reloaded Wireless Modular Xbox Controller
- NBA Bounce – 14,99 €
- TONY HAWK’S PRO SKATER 3 + 4 – Collectors Edition – Xbox Series X
- Fortnite Schattenfeuer & Eis -Paket – 19,99 €
- Avatar: Frontiers of Pandora – From the Ashes Edition – 28,99 €
- Xbox Light – Ständer für Headset
- ELDEN RING NIGHTREIGN Collector´s Edition [Xbox]
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*Alle Angaben ohne Gewähr und können jederzeit vom Anbieter geändert werden.
Darüber hinaus laden wir euch herzlich ein, bei unseren Gewinnspielen mitzumachen:
12 Kommentare AddedMitdiskutieren
Brauche gerade nicht wirklich was dringend, aber danke für die Übersicht.
Allen viel Erfolg, dass etwas dabei ist