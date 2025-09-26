Anzeige – Deals & Sales: Jetzt das ROG Xbox Ally X vorbestellen

Jetzt vorbestellen: ROG Xbox Ally X startet mit zwei Modellen und starkem Preis-Leistungs-Verhältnis!

Mit dem ROG Xbox Ally X erweitern Microsoft und ASUS das Lineup um ein leistungsstarkes Gaming-Handheld, das speziell für Xbox Game Pass, PC-Gaming und Cloud-Streaming entwickelt wurde.

Die neue Generation erscheint in zwei Varianten, die sich in Leistung, Speicher und Preis unterscheiden. Markteinführung ist der 16. Oktober 2025.

Das Topmodell ROG Xbox Ally X kommt in elegantem Schwarz, bietet 24 GB RAM und eine 1-TB-SSD und wird für 899 Euro erhältlich sein. Wer eine günstigere Alternative sucht, greift zum weißen ROG Xbox Ally, das mit 16 GB RAM und 512 GB Speicher ausgestattet ist und zum Preis von 599 Euro erscheint.

ROG Xbox Ally X jetzt vorbestellen

Beide Modelle bieten die volle Flexibilität des Xbox-Ökosystems mit Xbox Play Anywhere und Zugriff auf den Xbox Game Pass, wodurch Gamer ihre Lieblingsspiele jederzeit und überall erleben können.

Wer von euch wird sich das gute Teil vorbestellen?