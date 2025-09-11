Anzeige – Deals & Sales: Jetzt die neue Xbox Breaker Controller-Kollektion bestellen

Jetzt die neue Xbox Breaker Controller-Kollektion bestellen! Drei Controller, die in keiner Sammlung fehlen dürfen, oder?

Bestellt jetzt die Xbox Wireless Controller Breaker Special Edition, egal ob Storm Breaker, Heart Breaker, Ice Breaker oder alle drei auf einmal. Die neuen Controller sehen nicht nur schick aus, sondern gehören in jede Controller-Sammlung.

Selbstverständlich sind die Breaker-Controller mit der Xbox Series X|S, Xbox One, PC und cloudfähigen Geräten kompatibel.

Xbox Breaker Controller

Hier gibt es noch einmal alle Details für euch:

Xbox Wireless Controller – Ice Breaker Special Edition

Xbox Wireless Controller – Storm Breaker Special Edition

Xbox Wireless Controller – Heart Breaker Special Edition

Die Xbox Wireless Controller Breaker Special Edition Serie ist ab sofort in ausgewählten Märkten für eine unverbindliche Preisempfehlung von 79,99 Euro vorbestellbar und wird am 9. September veröffentlicht.

