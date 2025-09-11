Anzeige – Deals & Sales: Jetzt die neue Xbox Breaker Controller-Kollektion bestellen

Bestellt jetzt die Xbox Wireless Controller Breaker Special Edition, egal ob Storm Breaker, Heart Breaker, Ice Breaker oder alle drei auf einmal. Die neuen Controller sehen nicht nur schick aus, sondern gehören in jede Controller-Sammlung.
Selbstverständlich sind die Breaker-Controller mit der Xbox Series X|S, Xbox One, PC und cloudfähigen Geräten kompatibel.
Xbox Breaker Controller
- Xbox Storm Breaker Special Edition – 79,99 €
- Xbox Heart Breaker Special Edition – 79,99 €
- Xbox Ice Breaker Special Edition – 79,99 €
Hier gibt es noch einmal alle Details für euch:
Xbox Wireless Controller – Ice Breaker Special Edition
Xbox Wireless Controller – Storm Breaker Special Edition
Xbox Wireless Controller – Heart Breaker Special Edition
Die Xbox Wireless Controller Breaker Special Edition Serie ist ab sofort in ausgewählten Märkten für eine unverbindliche Preisempfehlung von 79,99 Euro vorbestellbar und wird am 9. September veröffentlicht.
Der Storm Breaker Controller gefällt mir zwar optisch sehr gut👍aber zu dem Preis von 80€ wird er der von mir nicht geholt🎮🙄✌️.
Hab mich jetzt doch für den Storm Breaker Controller entschieden, danke💚💚💚