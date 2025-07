Anzeige – Deals & Sales: Jetzt für nur 99,99 Euro – Xbox Elite Wireless Controller Series 2

Zum diesjährigen Amazon Prime Day bietet Amazon die Xbox Elite Wireless Controller Series 2 – Core Edition in den Farben Rot und Blau zum Sonderpreis von nur 99,99 € an. Damit liegt der Preis deutlich unter dem regulären Preis von 139,99 Euro, was dieses Angebot besonders attraktiv für anspruchsvolle Spieler macht.

Amazon Prime Day – Xbox Elite Core Controller