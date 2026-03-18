Anzeige – Deals & Sales: LEGO Editions FIFA bringt Fußball-Highlights ins Kinderzimmer

LEGO hat neue FIFA- und F1-Editionen veröffentlicht, die Fußballfans und Baumeister gleichermaßen begeistern sollen. Die Sets richten sich an alle, die sowohl LEGO-Steine als auch den großen Fußball lieben.
Das erste Set, LEGO Editions Soccer Ball (Amazon), bildet einen fast 1:1 LEGO-Soccerball ab, wie er in offiziellen Spielen verwendet wird. Mit LEGO Technic-Elementen ist die runde Form realistisch nachgebildet, und im Inneren versteckt sich eine kleine Stadion-Szene zur Feier des Spiels. Das Set kostet
119,99 € – jetzt für 94,99 €.
Das zweite Set, LEGO Editions FIFA World Cup Official Trophy (Amazon), erlaubt es Spielern ab 12 Jahren, die berühmte Trophäe aus LEGO-Steinen nachzubauen. Zwei Mini-Figuren halten die Erde in einer dynamischen Pose, während ein Globus und eine Tafel mit früheren Weltmeisterschaften die Details abrunden. Dieses Set kostet
179,99 € und jetzt 139,99 €.
Beide Sets bieten Fans die Möglichkeit, ikonische Fußballmomente zu erleben und eigene kreative Szenen rund um den Ballsport zu gestalten.
Dazu gibt es noch ein Extra für F1-Fans:
- LEGO Editions Scuderia Ferrari HP Lewis Hamilton Helm – 89,99 €
- LEGO Editions Scuderia Ferrari HP Charles Leclerc Helm – 82,90 €
6 Kommentare AddedMitdiskutieren
Ich mag lieber die Lego Alternativen. Besseres Zeug und günstiger
Sehe ich ähnlich. Lego sind die Letzen denen ich für Klemmbausteine Geld geben wollen würde.
Na da haben sich zwei Geldgeier gefunden, LEGO & FIFA 🤣
Viel zu teuer, können sie behalten.
Lego… schon lang nicht mehr gekauft. Billige Sets mit einem grossen Lizenz Aufkleberbogen und dann teuer verkauft.
Der Wm pokal gefällt mir schon.
Nur mehr als 99€ würde ich dafür auch nicht bezahlen.