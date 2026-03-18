Anzeige – Deals & Sales: LEGO Editions FIFA bringt Fußball-Highlights ins Kinderzimmer

LEGO hat neue FIFA- und F1-Editionen veröffentlicht, die Fußballfans und Baumeister gleichermaßen begeistern sollen. Die Sets richten sich an alle, die sowohl LEGO-Steine als auch den großen Fußball lieben.

Das erste Set, LEGO Editions Soccer Ball (Amazon), bildet einen fast 1:1 LEGO-Soccerball ab, wie er in offiziellen Spielen verwendet wird. Mit LEGO Technic-Elementen ist die runde Form realistisch nachgebildet, und im Inneren versteckt sich eine kleine Stadion-Szene zur Feier des Spiels. Das Set kostet 119,99 € – jetzt für 94,99 €.

Das zweite Set, LEGO Editions FIFA World Cup Official Trophy (Amazon), erlaubt es Spielern ab 12 Jahren, die berühmte Trophäe aus LEGO-Steinen nachzubauen. Zwei Mini-Figuren halten die Erde in einer dynamischen Pose, während ein Globus und eine Tafel mit früheren Weltmeisterschaften die Details abrunden. Dieses Set kostet 179,99 € und jetzt 139,99 €.

Beide Sets bieten Fans die Möglichkeit, ikonische Fußballmomente zu erleben und eigene kreative Szenen rund um den Ballsport zu gestalten.

Dazu gibt es noch ein Extra für F1-Fans: