Anzeige – Deals & Sales: LEGO Editions FIFA bringt Fußball-Highlights ins Kinderzimmer

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LEGO Editions FIFA veröffentlicht detailreiche Fußball-Bausets für Fans. Dazu noch zwei F1-Sets!

LEGO hat neue FIFA- und F1-Editionen veröffentlicht, die Fußballfans und Baumeister gleichermaßen begeistern sollen. Die Sets richten sich an alle, die sowohl LEGO-Steine als auch den großen Fußball lieben.

Das erste Set, LEGO Editions Soccer Ball (Amazon), bildet einen fast 1:1 LEGO-Soccerball ab, wie er in offiziellen Spielen verwendet wird. Mit LEGO Technic-Elementen ist die runde Form realistisch nachgebildet, und im Inneren versteckt sich eine kleine Stadion-Szene zur Feier des Spiels. Das Set kostet 119,99 € – jetzt für 94,99 €.

Das zweite Set, LEGO Editions FIFA World Cup Official Trophy (Amazon), erlaubt es Spielern ab 12 Jahren, die berühmte Trophäe aus LEGO-Steinen nachzubauen. Zwei Mini-Figuren halten die Erde in einer dynamischen Pose, während ein Globus und eine Tafel mit früheren Weltmeisterschaften die Details abrunden. Dieses Set kostet 179,99 € und jetzt 139,99 €.

Beide Sets bieten Fans die Möglichkeit, ikonische Fußballmomente zu erleben und eigene kreative Szenen rund um den Ballsport zu gestalten.

Dazu gibt es noch ein Extra für F1-Fans:

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6 Kommentare Added

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  1. Kreator78 66625 XP Romper Domper Stomper | 18.03.2026 - 18:15 Uhr

    Ich mag lieber die Lego Alternativen. Besseres Zeug und günstiger

    4
    • faktencheck 172560 XP P3P3 L3 P3W P3W Shot 2 | 18.03.2026 - 18:40 Uhr
      Antwort auf Kreator78

      Sehe ich ähnlich. Lego sind die Letzen denen ich für Klemmbausteine Geld geben wollen würde.

      1
  4. Toxic Growler 29030 XP Nasenbohrer Level 4 | 18.03.2026 - 21:05 Uhr

    Lego… schon lang nicht mehr gekauft. Billige Sets mit einem grossen Lizenz Aufkleberbogen und dann teuer verkauft.

    0
  5. Peter Quill 82450 XP Untouchable Star 1 | 18.03.2026 - 21:24 Uhr

    Der Wm pokal gefällt mir schon.
    Nur mehr als 99€ würde ich dafür auch nicht bezahlen.

    0

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