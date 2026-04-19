Anzeige – Deals & Sales: Metro Saga Bundle jetzt für nur 5,99 Euro mit allen Metro-Spielen

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Das Metro Saga Bundle ist aktuell stark reduziert und enthält alle drei Teile der Metro-Reihe inklusive Zusatzinhalten.

Das Metro Saga Bundle ist aktuell zum Preis von nur 5,99 Euro erhältlich und damit deutlich reduziert gegenüber der ursprünglichen Preisempfehlung von 59,99 Euro.

Das Paket umfasst alle drei Spiele der preisgekrönten Reihe und bietet damit ein vollständiges Einzelspieler-Erlebnis.

Im Bundle enthalten sind Metro 2033 Redux, Metro: Last Light Redux sowie Metro Exodus Gold Edition inklusive aller Bonus-DLCs. Damit deckt das Angebot die komplette Saga von den ersten Ereignissen in den U-Bahn-Tunneln bis hin zu den späteren Abschnitten ab.

Mit dem aktuellen Preis stellt das Metro Saga Bundle eine deutlich vergünstigte Möglichkeit dar, die komplette Reihe in einem Paket zu spielen.

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23 Kommentare Added

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  2. Ranzeweih 153535 XP God-at-Arms Silber | 19.04.2026 - 13:31 Uhr

    Ich hab die schon, aber ich kann es nur empfehlen… Vor allem bei dem Preis!

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  4. LargeHenry 13560 XP Leetspeak | 19.04.2026 - 13:47 Uhr

    Für 6€ bekommt man heutzutage ja nicht mal mehr einen guten Döner, daher ein super Angebot! 😂

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  6. DrFreaK666 252905 XP Xboxdynasty Veteran Silber | 19.04.2026 - 14:07 Uhr

    Das nenn ich mal ein Schnäppchen.
    Das sind aber nicht alle, denn statt Originale + Redux gibt es nur die Redux 😁

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  8. Sturmi 16645 XP Sandkastenhüpfer Level 3 | 19.04.2026 - 14:48 Uhr

    Hab ich mir tatsächlich auch schonmal zu diesem Preis geholt. Die physischen Version waren da deutlich teurer

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  9. wussii 59930 XP Nachwuchsadmin 8+ | 19.04.2026 - 14:50 Uhr

    Hab das vor Jahren mal gekauft aber irgendwie komm ich absolut nicht rein…

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  10. Toxic Growler 29550 XP Nasenbohrer Level 4 | 19.04.2026 - 14:56 Uhr

    Hab ich mir Mal auf Steam gekauft und dann das Steam deck wieder verkauft. Jetzt hoffe ich einfach das die Xbox next dann den Steam Store wirklich Bekommt

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