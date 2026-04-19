Anzeige – Deals & Sales: Metro Saga Bundle jetzt für nur 5,99 Euro mit allen Metro-Spielen

Das Metro Saga Bundle ist aktuell stark reduziert und enthält alle drei Teile der Metro-Reihe inklusive Zusatzinhalten.

Das Metro Saga Bundle ist aktuell zum Preis von nur 5,99 Euro erhältlich und damit deutlich reduziert gegenüber der ursprünglichen Preisempfehlung von 59,99 Euro.

Das Paket umfasst alle drei Spiele der preisgekrönten Reihe und bietet damit ein vollständiges Einzelspieler-Erlebnis.

Im Bundle enthalten sind Metro 2033 Redux, Metro: Last Light Redux sowie Metro Exodus Gold Edition inklusive aller Bonus-DLCs. Damit deckt das Angebot die komplette Saga von den ersten Ereignissen in den U-Bahn-Tunneln bis hin zu den späteren Abschnitten ab.

Mit dem aktuellen Preis stellt das Metro Saga Bundle eine deutlich vergünstigte Möglichkeit dar, die komplette Reihe in einem Paket zu spielen.