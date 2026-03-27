Anzeige – Deals & Sales: PlayStation 5 Pro jetzt schnell für 709,- Euro sichern – Preisanstieg auf 899,- in Kürze

Wer von euch mit dem Gedanken spielt, sich eine PlayStation 5 Pro zuzulegen, könnte aktuell noch von einem deutlich niedrigeren Preis profitieren, wenn ihr schnell seid!
Die Konsole ist derzeit noch für 709 Euro erhältlich (inkl. 40,- Euro Rabatt) – ein Preis, der sich schon bald deutlich verändern wird, denn Sony hat heute offiziell die PS5 Pro Preiserhöhung bekannt gegeben, und mitgeteilt, dass die PS5 Pro schon bald 899,99 € kosten wird.
Die PS5 Digital ist für 418,- € zu haben und wird bald 599,99 Euro kosten. Die Standard-Version springt sogar auf 649,99 Euro.
122 Kommentare AddedMitdiskutieren
Nee selbst für 100€ nicht lieber die neue Xbox 😅
Gut das ich schon eine billig schießen konnte.
Früher wurden die Dinger mit der Zeit günstiger… Heute sind sie ne Wertanlage.
Haben die nicht erst vor kurzem gesagt das die RAM Chips gesichert sind und keine Preiserhöhung machen müssen.
Naja mir kann es diese Generation egal sein. Hab eine ps5 und series x. Und ich bin diese Generation sowieso nur auf Xbox unterwegs
Hab ich mir auch gerade gedacht. Aber was gestern gesagt wurde weiß heute schon niemand mehr.
Gut dass mich das nicht belastet.
Kein Kauf meinerseits, weder gestern, heute, noch morgen!
Also hab ich es mir doch nicht eingebildet. Oder liegt an den zöllen der USA? Aber da wäre wieder die Frage was hat das mit uns zu tun🤔
Das ist mir zu teuer für eine Konsole. Da würde ich lieber wieder auf den PC umsteigen und den Steamlink nutzen.