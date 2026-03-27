Anzeige – Deals & Sales: PlayStation 5 Pro jetzt schnell für 709,- Euro sichern – Preisanstieg auf 899,- in Kürze

Die PlayStation 5 Pro ist derzeit für 709 Euro erhältlich, während SONY bereits die Preiserhöhung auf 899,- Euro offiziell bestätigt hat.

Wer von euch mit dem Gedanken spielt, sich eine PlayStation 5 Pro zuzulegen, könnte aktuell noch von einem deutlich niedrigeren Preis profitieren, wenn ihr schnell seid!

Die Konsole ist derzeit noch für 709 Euro erhältlich (inkl. 40,- Euro Rabatt) – ein Preis, der sich schon bald deutlich verändern wird, denn Sony hat heute offiziell die PS5 Pro Preiserhöhung bekannt gegeben, und mitgeteilt, dass die PS5 Pro schon bald 899,99 € kosten wird.

Die PS5 Digital ist für 418,- € zu haben und wird bald 599,99 Euro kosten. Die Standard-Version springt sogar auf 649,99 Euro.