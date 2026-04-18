Anzeige – Deals & Sales: PRAGMATA & XGP günstiger kaufen: Neue Rabattcodes nur kurz gültig

Eine aktuelle Rabattaktion ermöglicht vergünstigte Preise für ausgewählte Gaming-Inhalte, darunter PRAGMATA sowie Abonnements und Guthabenkarten.
Für PRAGMATA auf Xbox und PC steht ein Rabatt von 14 Prozent zur Verfügung. Dieser kann mit dem Code
PRAGMATA eingelöst werden.
Auch das Xbox Game Pass Essential-Abonnement für zwölf Monate wird vergünstigt angeboten. Hier kann der Code
XGPE genutzt werden, um den reduzierten Preis zu erhalten.
Zusätzlich gibt es Preisnachlässe auf PSN-Guthabenkarten. Mit dem Code
PSNDE10 lassen sich hier weitere zehn Prozent sparen.
Die Aktion ist zeitlich stark begrenzt und läuft nur noch bis zum 20. April um 13:00 Uhr deutscher Zeit. Danach verlieren alle genannten Codes ihre Gültigkeit.
9 Kommentare AddedMitdiskutieren
Kein Bedarf, trotzdem danke für die Info.
PRAGMATA ist wirklich jeden Cent wert. Ein Meisterwerk. Ich liebe es.
Bei Eneba kaufe ich normalerweise nicht. Sobald man mit PayPal zahlen will wird es auf einmal teurer. Dann kaufe ich lieber bei Loaded.
Die sind laut GG Deals auch einer der sichersten Key Händler mit nur einem Risiko. Bei Eneba sind es gleich vier.
Ja. 5€ Gebühr, wenn man mit Paypal zahlt. Ist ne Frechheit. Bei MS direkt gibt’s keine Paypal Gebühr. Habe mir Loaded mal angeschaut. Sieht ganz gut aus, wenn die 17,99€ nicht mehr gehen, wobei indirekt von Seiten der Xbox Chefin angekündigt wurde, dass es wieder günstiger wird.
Schau sonst mal auf GG deals. Da kannst du bei jedem einzelnen Shop sehen, mit welchen Risiken dieser verbunden ist, ob es versteckte Gebühren gibt und so weiter. Es gibt aber auch viele offizielle Shops wie Fanatical oder Gamesplanet, bei denen man sich keine Sorgen machen muss, woher der Key kommt.
Ja, hoffentlich wird der Game Pass wieder günstiger, denn 27 Euro im Monat sind definitiv nicht mehr für die breite Masse gedacht.
Mit Paypal zahle ich 5€ Gebühr. Nö danke. Behalte weiter mein 17,99€ Ultimate bei MS direkt.
Danke für die Info.
Bringt mir aktuell nichts. Trotzdem Danke für die Info. 👍🏻
Danke für den Tipp, ich bin noch gut versorgt.