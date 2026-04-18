Anzeige – Deals & Sales: PRAGMATA & XGP günstiger kaufen: Neue Rabattcodes nur kurz gültig

Eine neue Rabattaktion bietet vergünstigte Preise für PRAGMATA, Xbox Game Pass und PSN-Guthaben mit zeitlich begrenzten Codes.

Eine aktuelle Rabattaktion ermöglicht vergünstigte Preise für ausgewählte Gaming-Inhalte, darunter PRAGMATA sowie Abonnements und Guthabenkarten.

Für PRAGMATA auf Xbox und PC steht ein Rabatt von 14 Prozent zur Verfügung. Dieser kann mit dem Code PRAGMATA eingelöst werden.

Auch das Xbox Game Pass Essential-Abonnement für zwölf Monate wird vergünstigt angeboten. Hier kann der Code XGPE genutzt werden, um den reduzierten Preis zu erhalten.

Zusätzlich gibt es Preisnachlässe auf PSN-Guthabenkarten. Mit dem Code PSNDE10 lassen sich hier weitere zehn Prozent sparen.

Die Aktion ist zeitlich stark begrenzt und läuft nur noch bis zum 20. April um 13:00 Uhr deutscher Zeit. Danach verlieren alle genannten Codes ihre Gültigkeit.