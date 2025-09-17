Anzeige – Deals & Sales: Prime Deal Days 2025 mit exklusiven Schnäppchen im Oktober

Die Prime Deal Days finden in diesem Jahr am 7. und 8. Oktober statt und bieten euch zwei Tage lang exklusive Angebote und Rabatte.
Als Prime-Mitglieder habt ihr die Möglichkeit, euch zahlreiche Schnäppchen aus den Bereichen Technik, Gaming, Haushalt, Fashion und vielen weiteren Kategorien zu sichern.
Die Prime Deal Days 2025 gehören zu den wichtigsten Shopping-Events des Jahres und stellen eine ideale Gelegenheit dar, um Produkte zu reduzierten Preisen zu kaufen und euch frühzeitig mit Geschenken oder Ausstattungen für den Herbst einzudecken. Wer Prime-Mitglied ist, kann die Angebote der Prime Deal Days direkt nutzen und von schnellen Lieferungen profitieren.
Hab gar kein Prime mehr… lohnt net. xD
Finde es total wild, wie viel Zeug die Leute alle bestellen. Meine Nachbarn bekommen alle 2 Tage nen Amazon-Paket…
Finde das auch so schlimm. Da werden Kleinigkeiten für ein paar Euro bestellt, eine Arbeitskollegin macht das besonders gern über Temu. Wie das Zeug stinkt beim auspacken, pfui. Die bekommt gefühlt jeden Tag ein Paket. Wenn was nicht passt wird es einfach zurückgeschickt, und das nicht selten. Wäre mir den Aufwand definitiv nicht wert muss ich sagen.
Vor 2-3 Jahren habe ich auch noch viel bei Amazon bestellt,mittlerweile finde ich für so Kleinigkeiten lohnt sich das nicht mehr teilweise der selbe Mist wie bei Temu die Händler und Angebote haben sich sehr stark verändert.
Grade die Qualität war bei Amazon mal um einiges besser.
Zu diesen Deals sind wir mal ehrlich die Sachen die angeblich reduziert sind gibt es jetzt oder danach meistens billiger irgendwo.